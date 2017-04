Els Mossos obren una investigació interna a un agent per haver comparat el PP amb el partit nazi

Investigació interna. Aquesta ha estat la resposta del director general dels Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, a una pregunta parlamentària del diputat del PP Alberto Villagrasa, que li demana si prendrà mesures contra l'agent de policia, que alhora és coordinador de la sectorial de l'ANC dels Mossos d'Esquadra, per un tuit comparant el PP amb el partit nazi. "A Alemanya es va prohibir el partit nazi, a Itàlia el de Mussolini. A Espanya, el franquisme va evolucionar a Alianza Popular i després al PP", va piular el policia.

Vegeu la resposta parlamentària de Batlle al PP (pàgina 22 del document)Aquesta piulada va provocar una reacció en cascada de dirigents del PP que van reclamar mesures al departament d'Interior. Aquest divendres ha estat publicada la resposta de la conselleria que dirigeix Jordi Jané en què s'informa al diputat popular Villagrasa que mitjançant la Divisió d'Afers Interns, s'ha "considerat oportú" obrir una investigació per "valorar de forma exhaustiva i tots els elements i informacions relacionades amb aquesta piulada".

I afegeix que es farà "especial atenció" a la possible afectació de la "imatge pública" dels Mossos d'Esquadra que considera que ha de ser un cos "amb ple respecte a la imparcialitat i neutralitat política". Fonts del departament consultades per l'ARA expliquen que la investigació consistirà en entrevistar-lo i llavors es decidirà si ha comès alguna falta i si hi ha conseqüències.