Els Mossos investiguen si dos exdetectius de Método 3 van vulnerar la llei treballant per a l'operació Catalunya

Els Mossos d'Esquadra han interrogat els dos exdetectius de Método 3 denunciats d'haver treballat per a l'operació Catalunya, Julián Peribáñez i Antonio Tamarit, per una nova denúncia administrativa per vulneració de la llei de seguretat privada. Segons fonts que coneixen el contingut de la denúncia que ha motivat que els prenguessin declaració, els investiguen perquè la llei de seguretat privada prohibeix als detectius privats investigar delictes "perseguibles d'ofici". La llei indica que els han de comunicar a les autoritats competents i traspassar-los tota la informació.

Aquest diari s'ha posat en contacte amb la policia catalana, que no ha confirmat ni desmentit que els investigui, però 'El Confidencial' ha publicat alguns fragments de les declaracions que van fer davant dels Mossos i Peribáñez ha reconegut a l'ARA que els van interrogar. Afirma que van col·laborar en tot moment amb la policia catalana, però alhora assegura que la gran majoria de preguntes eren sobre allò que ja havien declarat davant el jutge José de la Mata de l'Audiència Nacional. "A tot els vaig contestar el mateix, que em remeto a la meva declaració a l'Audiència Nacional", ha afegit Peribáñez. Segons el detectiu, els policies van respondre avisant-lo que si no col·laborava el podrien sancionar amb una falta molt greu, que pot implicar la pèrdua de la llicència.

Tot i que les denúncies que impliquen els dos exdetectius amb l'operació Catalunya s'han acabat arxivant, com a mínim per ara, tots dos van admetre al jutge del cas Pujol, José de la Mata, que van col·laborar durant un any amb la Policia Nacional. Van assegurar que només havien cobrat els viatges i les despeses. Van explicar que la policia havia contactat amb ells arran d'un informe sobre el cas Gürtel i l’exministra Ana Mato que havia redactat Método 3. El jutge d'instrucció i l'Audiència de Barcelona, amb tot, consideren que no s’han aportat prou proves que indiquin que als detectius se’ls va pagar la col·laboració amb la direcció adjunta operativa de la Policia Nacional amb diners públics dels fons reservats.

Peribáñez assegura que es van sentir en "indefensió total" davant els Mossos perquè no els van explicar els motius de la denúncia. A més, manté que en aquella època no exercia de detectiu privat i ni tan sols tenia la llicència activa. Cal recordar que el jutge De la Mata els va interrogar arran de la investigació sobre una memòria USB que va fer aparèixer de cop i volta la unitat de delinqüència econòmica i fiscal (UDEF) de la Policia Nacional a la investigació judicial del cas Pujol. D'entrada es va atribuir a l'agència de detectius Método 3, tot i que això es va acabar descartant.