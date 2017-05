Mundó: "La Constitució ha estat el mur on s'ha estavellat qualsevol opció de canvi"

La causa justa. Aquesta ha estat la qüestió central del debat protagonitzat entre el conseller de Justícia, Carles Mundó, el politòleg Josep Costa i la catedràtica de dret internacional Anna Badia a l'Ateneu Barcelonès en la presentació del llibre 'O secessió o secessió' (A Contra Vent Editors i la Fundació Josep Irla) de Costa. Els tres ponents han discutit sobre la legitimitat de les demandes catalanes i la "justícia" d'una independència unilateral com a resposta a l'actitud del govern espanyol.

Mundó ha defensat la legitimitat de les demandes sobiranistes a l'hora de fer un referèndum i ha titllat d'"incomprensible" l'actitud de l'Estat de negar-se a atendre la petició del Parlament de Catalunya. "El govern espanyol agafa el codi penal i persegueix sistemàticament aquells que persegueixen una causa justa", ha sentenciat criticant que el govern espanyol no faci com va fer l'executiu britànic i pacti un referèndum sobre la independència.

Mundó ha fet aquestes declaracions en la presentació del llibre 'O secessió o secessió' del politòleg i jurista Josep Costa a l'Ateneu Barcelonès. Un acte organitzat per la Fundació Irla, vinculada a ERC. Per al conseller de Justícia, el govern espanyol està fent un "ús abusiu" del dret i ha criticat aquells que "criminalitzen" i "fins i tot titllen de nazis" aquells que pretenen canviar el "marc legal". "És tan com negar que les coses poden canviar", ha asseverat el conseller de Justícia. "No ens poden titllar de sediciosos" per qüestionar les normes", ha afegit.

Així, ha criticat que el paper del Tribunal Constitucional en el marc de la interpretació de la carta magna espanyola, ja que a parer seu en lloc d'"obrir portes" per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya ha actuat de "muralla" envers el canvi. "La Constitució ha estat el mur on s'ha estavellat qualsevol opció de canvi", ha sentenciat Mundó. En aquest sentit, ha opinat el conseller que el text constitucional espanyol està pensat per ser "irreformable" i que "no ajuda" a resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya quan no reconeix la plurinacionalitat de l'Estat.

La tesi de Costa és que la negativa sostinguda de l'estat espanyol a l'hora de reconèixer la seva plurinacionalitat fa legítima la independència de Catalunya. Costa, en la presentació, ha considerat que, de moment, el govern espanyol està fent "tot allò" que no ha de fer per evitar-la.

El politòleg teoritza sobre la legitimitat d'una independència unilateral de Catalunya que com a conclusió considera acceptable perquè l'estat espanyol impedeix el dret a l'autodeterminació. No només, ha afegit, perquè Catalunya és una nació.

"La justícia d'un cas d'independència no depèn només de la identitat o si existeix una nació (...) la legitimitat de la independència de Catalunya depèn també del que fa l'Estat i de com tracta Catalunya", ha assegurat. Per a Costa, la creació d'un nou estat és "més legítima" en la mesura que l'estat matriu o originari ho és menys. "És una relació inversament proporcional", ha afirmat que en cas català es compleix: a parer seu, l'actitud de l'estat espanyol envers les demandes sobiranistes fa de la independència una "causa justa".

El politòleg ha defensat que el cas català no té "precedents", ja que es troba en un context "democràtic" on es reconeix la pluralitat política i la llibertat d'expressió però no es canalitzen les demandes d'una part de la ciutadania.

La catedràtica de dret internacional públic Anna Badia ha reflexionat sobre la possibilitat d'un arbitratge internacional en relació al cas català. Per a ella, no hi haurà un tercer actor, anomenat "comunitat internacional", que intervingui en el conflicte entre Catalunya i Espanya. "La comunitat internacional no és un àrbitre de cap qüestió que inclogui el naixement d'un estat. És quan neix un estat que el dret orquestra el poder", ha puntualitzat Badia. Per a la catedràtica, això és una mostra que el dret no impedeix la creació de nous estats sinó que un cop creats regula la seva creació.