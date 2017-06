Mundó a Rajoy: "Sentirem mai dir-li que abans de ser espanyol és demòcrata?"

El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha tornat a carregar contra la "coacció" que considera que el govern espanyol està exercint sobre les institucions catalans limitant, ha dit, la "llibertat d'expressió". Aquesta vegada, Mundó ho ha fet en seu parlamentària, en resposta a una interpel·lació del diputat de Junts pel Sí, Antoni Balasch, sobre la llibertat d'expressió dels càrrecs electes i la separació de poders de l'Estat. Així, Mundó ha acusat l'Estat de "tenir por a les urnes" i ha enviat un missatge directe al president del govern espanyol: "Sentirem mai dir-li que abans de ser espanyol és demòcrata?"

Per Mundó, les querelles que ha interposat la fiscalia tant al Govern com als membres de la mesa són una "vergonya", perquè, segons ha explicat, el Tribunal Europeu dels Drets Humans considera que és un "error que s'apliqui una repressió penal sobre càrrecs electes". El conseller de Justícia, de fet, creu que la fiscalia està "coartant la llibertat d'acció" del Govern. Una tesi que prèviament ja havia defensat Balasch, que ha descrit l'actuació del govern espanyol com la "dictadura del segle XXI, que es basa en voler fer por i coaccionar el poble".

Per Balasch, els representants institucionals de l'Estat llencen "acusacions i amenaces" als líders sobiranistes catalans, cosa que considera del tot "impropi d'una democràcia" i ho veu com una "eina habitual dels sistemes opressors". I en aquest sentit, ha posat el focus en l'actuació dels membres de la mesa querellats i ha denunciat "el bloqueig sistèmic de les opinions polítiques" que s'expressen al Parlament, un fet que considera "un abús de poder" perquè es "coarta la veu dels representants del poble".