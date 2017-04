Mundó celebra que l'Audiència Nacional "deixi de fer el ridícul" investigant Coma

El conseller de Justícia, Carles Mundó, considera que és una "bona notícia" que l'Audiència Nacional hagi decidit arxivar la causa contra el regidor de la CUP de Vic, Joan Coma, per haver fet servir la frase "per fer la truita caldrà trencar els ous" durant la defensa de la moció en suport al 9-N. Mundó celebra que l'Audiència Nacional "deixi de fer el ridícul investigant aquesta qüestió".

Des d'ERC, el portaveu adjunt al congrés, Gabriel Rufián, també ha qualificat de "bona notícia" l'absolució de Coma per part de l'Audiència Nacional. "Sembla que trencar ous no és un delicte. Està bé saber-ho", ha dit Rufián amb ironia. L'Audiència Nacional no creu que consti que el regidor cupaire proposés als ciutadans que participessin "en un alçament públic" per "impedir l'aplicació de les lleis o el compliment de les resolucions judicials".

També des del Partit Demòcrata (PDECat), la coordinadora general, Marta Pascal, ha celebrat que finalment s'hagi arxivat la causa contra Coma a l'Audiència Nacional. "S'imposa el sentit comú", ha subratllat Pascal, que ha considerat una "barbaritat" que es plantegés jutjar el regidor de Vic per un pronunciament durant un ple municipal.

La decisió de l'Audiència Nacional és de "sentit comú". Així ho ha considerat el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa. "Condemnar una persona per una expressió més o menys afortunada no té sentit", ha afegit el dirigent socialista, i ha refermat que el seu partit està en contra de "judicialitzar" el procés. No obstant això, Illa ha aprofitat per denunciar que el referèndum promès pel Govern és "il·legal" i que, al parer del PSC, "no porta enlloc".