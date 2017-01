Munté assegura que Artur Mas seria un "bon candidat" del PDECat en unes noves eleccions

Un any després de la marxa d'Artur Mas i l'ungiment de Carles Puigdemont com a presidenciable, la consellera de la Presidència, Neus Munté, que també va ser sondejada per substituir Mas, ha valorat aquest dilluns en una entrevista a TV3 possibles futurs candidats del PDECat en unes eleccions. Com a conseqüència del no de Puigdemont a tornar-se a presentar com a cap de llista en els propers comicis -sempre i quan aconsegueixi fer efectiu al referèndum-, el PDECat està a la recerca d'un eventual cap de llista: sonen noms com el mateix Mas, Munté o l'actual presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa.

Preguntada sobre aquest relleu, Munté ha remarcat que la "prioritat" de la legislatura és ara el referèndum i ha destacat la "coherència" de Puigdemont però també ha admès que és una assignatura pendent de la formació. No ha descartat cap opció, tampoc que ella mateixa sigui sent candidata. Ha definit Puigdemont com un "actiu importantíssim" ressaltant la seva "coherència" en dir que no es tornaria a presentar, però també ha fet menció a l'expresident de la Generalitat : "Artur Mas seria un bon candidat perquè es un actiu enorme".

El futur de Puigdemont neguiteja el PDECatMunté ha destacat la figura de Mas al capdavant de l'executiu, sobretot per la celebració del procés participatiu del 9 de novembre. "És un actiu enorme", ha assegurat. Mas serà jutjat el mes de febrer precisament per haver organitzat el procés participatiu i està acusat de desobediència i prevaricació. Si es complís la pena que demana el fiscal, deu anys d'inhabilitació com a càrrec públic, Mas no podria ser escollit com a diputat ni president.

En tot cas, Munté ha afirmat que "no hi ha preocupació" al partit per al relleu de Puigdemont afegint que quan hi hagi una data electoral -ha parlat d'eleccions constituents després del referèndum- seran els associats del PDECat, ha assegurat, els que decidiran el cap de llista de la nova Convergència.