Munté crida a la discreció amb els preparatius del referèndum i confia a superar "els entrebancs"

Sortejar les dificultats tant internes com externes. Aquest ha estat el missatge de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, després de la reunió del consell executiu aquest dimarts. Munté ha refermat la voluntat del Govern de dur a terme el referèndum i s'ha mostrat convençuda que l'executiu " anirà superant entrebancs". "Anem i anirem superant aquestes dificultats, i anirem estant cada vegada més preparats", ha afirmat.

Tal i com ha avançat l'ARA, hi ha divisió a l'executiu català sobre com i quan es du a terme la compra d'urnes. Mentre el departament de Vicepresidència ja ha fet fa dies l’encàrrec verbal a Governació perquè liciti el contracte que ha de permetre comprar les urnes del referèndum -unes 8.200 si se segueix la mateixa estructura que en unes eleccions-, la conselleria exigeix que se li sol·liciti per escrit.

En el rerefons del debat hi ha dos factors: la pressió judicial per part de l'Estat a cada pas de l'independentisme -avui mateix el Govern ha estat notificat de la suspensió per part del TC de les partides pel referèndum-, i els recels mutus entre PDECat i ERC, que en privat s’acusen de no estar disposats a arribar fins al final en la convocatòria del referèndum per por d’inhabilitacions.

Davant d'aquesta situació, Munté ha fet una crida al Govern a tancar files i a treballar amb discreció. Així, davant les preguntes dels periodistes ha rebutjat detallar si l'executiu català ha abordat aquest dimarts com actuar davant la compra de les urnes i com dur a terme el referèndum malgrat que el Tribunal Constitucional (TC) hagi suspès les partides per dur-lo a terme. "No ens consta que el govern espanyol exposi públicament quin és el seu pla ni que se'ls hi pregunti quins són els seus plantejaments", s'ha justificat.

" No explicarem les deliberacions i les reunions del Govern", ha afegit Munté, que ha remarcat en diverses ocasions que tot l'executiu està compromès amb la celebració del referèndum i que aquesta és la prioritat. "Treballem amb determinació, convençuts que és possible tirar endavant", ha subratllat, insistint també que el Govern vetlla per "protegir els treballadors públics".

Toc d'atenció a Marta Rovira

En la mateixa línia de cridar a la discreció, Munté també ha donat un toc d'atenció a la secretària general d'ERC i portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira. Després que la dirigent republicana hagi explicat a RAC1 que el Govern de la Generalitat sospesa crear una borsa d'aturats que assumeixi tasques durant la jornada del referèndum, Munté ha evitat confirmar aquest extrem -"no em consta que el Govern ho estigui analitzant", ha dit-, i ha subratllat que qui està autoritzat a parlar dels treballs del Govern és e mateix executiu.

En aquest sentit, ha recordat que ella mateixa evita posicionar-se des de les rodes de premsa del Govern d'assumptes que guarden relació amb els partits. "Dels plans del Govern en parlem com a Govern estrictament", ha subratllat.