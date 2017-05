Munté reclama a Rajoy que negociï el referèndum després de la conferència de Puigdemont

A una setmana de la conferència que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, han de fer a Madrid per traslladar al govern espanyol l'última oferta per pactar el referèndum, la consellera de la Presidència, Neus Munté, ha confiat aquest diumenge que l'acte serveixi perquè finalment el president espanyol, Mariano Rajoy, mogui fitxa i s'assegui a negociar.

La també vicepresidenta del PDeCAT ha assegurat que esperen que la conferència a Madrid -a la que Pablo Iglesias ja ha dit que assistirà- serveixi per "parlar i ser escoltats ". En declaracions als mitjans a les festes de primavera de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Munté ha defensat que es tracta d "una oferta de diàleg que no caduca" i que pretén transmetre la voluntat de la Generalitat de seure i dialogar sobre la consulta.

Per això, ha apuntat que esperen "parlar i ser escoltats" i que la conferència serveixi per posar sobre la taula la demanda d'exercir l'autodeterminació, cosa que, segons ella, uneix a la majoria de catalans. "L'Estat està obligat a donar una resposta davant d'aquestes demandes", ha argumentat, i ha retret al govern espanyol que tingui, segons la seva opinió, una posició tancada i unilateral en negar-se a autoritzar la consulta sobre la independència.

Iceta lamenta que la conferència no sigui al Senat

També des de Sant Feliu de Llobregat, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha celebrat aquest diumenge que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, vagi a Madrid a explicar-se el proper 22 de maig. Ara bé, Iceta ha retret a Puigdemont que rebutgés comparèixer a la comissió de Comunitats Autònomes del Senat, ja que "no s'hagués tractat només d'una conferència, sinó que hi hagués hagut un debat amb la participació de les comunitats i dels senadors i això hagués estat més útil".

Pel que fa al contingut i resultat que s'espera de la conferència del president de la Generalitat a Madrid, Iceta creu que "tot Catalunya i Espanya sap que no hi haurà un acord per fer un referèndum sobre la independència i, tot i que desconec l'oferta que farà el president, si és una estricta reiteració dels plantejaments que ha fet fins ara no servirà de res"