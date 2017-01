ERC es reuneix avui amb Santi Vidal per abordar la situació

L'endemà que transcendissin les declaracions del jutge Santi Vidal sobre la suposada captació "il·legal" de dades fiscals, ERC s'asseurà amb l'exjutge per prendre decisions. Així ho ha confirmat el mateix portaveu del partit, Sergi Sabrià, en declaracions a Catalunya Ràdio després que ahir ja deixés clar que

"El que farem avui és veure Santi Vidal, parlar del que ha passat", ha assegurat el dirigent republicà que ha reiterat que les declaracions de l'actual senador d'ERC "no s'ajusten a la veritat".

Ahir a la nit Esquerra encara no havia decidit si prendria alguna mesura disciplinària contra el seu senador, però fonts republicanes admetien la difícil gestió interna de prendre una decisió dràstica.

Puigdemont i Munté desmenteixen Vidal

la portaveu del Govern, Neus Munté, ha desmentit "categòricament" les seves paraules. Posteriorment, en una piulada, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha refermat les declaracions de Munté: "Qui pot explicar el que fa el Govern són els seus membres. I quan s'expressen amb la claredat de Neus Munté refermen el compromís de fer-ho bé".

En declaracions a Catalunya Ràdio, Munté ha assegurat que el Govern no ha recollit cap dada de forma irregular i que actua amb el "màxim rigor" i de forma "exemplar".

La també consellera de la Presidència ha recordat que ja ahir el Govern va desmentir l'exjutge de l'Audiència de Barcelona i que també ho va fer ERC, el seu partit. En tot cas, Munté no ha volgut entrar en les mesures que creu que hauria de prendre la formació d' Oriol Junqueras sobre Santi Vidal.

Sobre les suposades llistes que l'executiu també hauria fet de jutges independentistes i pro unitat d'Espanya –Vidal havia dit que l'executiu tenia aquesta informació sobre "els 801 jutges espanyols a Catalunya"–, Munté també ho ha desmentit. "El Govern no fa llistes i és evident que hi ha jutges que són independentistes i d'altres que no, i això és així", ha considerat.

Vidal va fer aquestes declaracions en el marc d'una campanya de la formació republicana per explicar el procés de construcció de la república catalana.