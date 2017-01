Munté admet que el seu nom sona com a candidata del PDECat

Després que Carles Puigdemont confirmés dijous que d’aquí un any ja no serà president de la Generalitat, s’obre la incògnita de qui serà el candidat del PDECat a les pròximes eleccions catalanes. Al Partit Demòcrata ja ha començat el ball de noms, i un dels que sonen és el de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, tal com ella mateixa va admetre ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio. “És veritat que el meu nom sona”, va dir, però ho va justificar pel fet d’estar “molt a prop del president Puigdemont”. La consellera va voler, en tot cas, refredar les expectatives sobre la possibilitat d’acabar convertint-se en cap de llista: “Dins del partit hi ha molts altres actius a tenir en compte”. Un altre dels noms que prenen força com a cap de llista és el de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa. “Ara no toca aquest debat”, va insistir Munté, que va recordar que no hi ha eleccions a la vista i que tant el PDECat com el Govern estan centrats en el referèndum.

També a Catalunya Ràdio, el vicepresident del Govern i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, es va sumar a la crida per centrar els esforços en el referèndum, “guanyar-lo i aplicar-lo”. En aquest sentit, Junqueras va expressar “tot el respecte del món” pel fet que Puigdemont afirmés que no seguirà al capdavant de la Generalitat d’aquí un any, argumentant que el seu projecte és convocar la consulta i eleccions constituents. Unes eleccions en les quals el republicà evita aclarir si es planteja ser candidat. Qui descarta tornar a estar en una llista electoral és la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. “Em vaig presentar en les últimes eleccions perquè eren unes circumstàncies especials”, va dir a Catalunya Ràdio, deixant clar que no formarà part de cap candidatura si es compleix el calendari del procés.

C’s i el PP carreguen contra Puigdemont

No totes les reaccions a les paraules de Puigdemont van ser positives. La líder de C’s al Parlament, Inés Arrimadas, va lamentar a Catalunya Ràdio que el president de la Generalitat no tingui “un projecte per a Catalunya més enllà de repetir el 9-N”, mentre que el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, va assegurar que, en obrir el debat de la successió, Puigdemont “està afegint més inestabilitat a la situació política de Catalunya”.