Munté desafia Rajoy a demostrar la seva voluntat de diàleg facilitant la conferència de Puigdemont al Senat

El Govern no renúncia a explicar l'aposta pel referèndum al Senat. Aquest dimarts la consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu, Neus Munté, ha desafiat el govern espanyol a demostrar la seva voluntat de diàleg facilitant aquesta compareixença. "És una oportunitat per demostrar que el diàleg que és vol és realment diàleg i no una operació propagandística", ha apuntat en roda de premsa després del consell executiu.

Tal i com va avançar l'ARA, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, fa temps que tenen en ment repetir un acte com el de Brussel·les a Madrid, i per això el president català ha demanat per carta al Senat que li permeti fer una compareixença a l'antic Saló de Plens del Senat, en el qual es realitzen actes institucionals i on es reuneix sempre la Comissió General de Comunitats Autònomes.

"Ens sembla que el Senat és un lloc adient", ha apuntat Munté, que ha subratllat que el Govern sempre s'ha mostrat disposat a explicar-se a tots aquells fòrums als quals se'l convida o hi té accés. Tanmateix, Munté ha afirmat que no descarta comparèixer a la comissió de comunitats autònomes. " Ens sembla bé qualsevol format", ha apuntat, sempre i quan, però, es permeti a l'executiu català exposar amb llibertat el repte democràtic del referèndum.

Munté ha negat que esperin un " ambient hostil a Madrid", i s'ha mostrat convençuda que "amb respecte es pot parlar de tot". De moment, el president del Senat, Pío García-Escudero, ha assegurat que presentarà a la Mesa de la Cambra Alta la carta que li ha enviat el president de la Generalitat de Catalunya , Carles Puigdemont, sol·licitant una sala per oferir una conferència, la setmana que ve, perquè, tot i que la va rebre divendres passat, ahir era festa a Madrid i no ha pogut entrar aquesta setmana.

"Ho haurà de veure la Mesa, com tot", s'ha limitat a explicar aquest dimarts García-Escudero a la seva arribada a la Junta de Portaveus del Senat. Serà després quan Puigdemont rebi resposta del Senat a la petició que ha fet d'oferir una conferència el 24 d'abril titulada 'El referèndum català'. Una data, però, que el Govern està disposat a canviar.