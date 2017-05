Munté considera que Tarradellas és un "referent" del dret a decidir

L'expresident català Josep Tarradellas ha tornat aquest dilluns a Madrid gràcies a un acte en el qual la seva figura s'ha reivindicat com a "símbol" i "referent" de la "ferma voluntat dels catalans de decidir sobre els seus interessos col·lectius". La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha tancat l'esdeveniment 'Madrid en l'imaginari de Tarradellas' sense eludir analogies i diferències entre aquell context del 1977, quan l'històric dirigent català va tornar a Catalunya, i el d'ara.

Una és que el Govern d' Adolfo Suárez era "molt més obert, receptiu i dialogant" que l'actual de Mariano Rajoy, ha afirmat. Perquè, com va dir llavors el cap de l'executiu (la frase l'ha recuperat la portaveu del Govern), el retorn de Tarradellas va ser "una operació d'Estat que servirà per consolidar la democratització de la vida espanyola".

La llibreria Blanquerna, seu de la delegació de la Generalitat a Madrid, ha acollit la commemoració del 40è aniversari del retorn de Tarradellas a Catalunya després dels seus anys d'exili. El retorn que es va produir a l'octubre del 1977. Abans d'intervenir, en declaracions als periodistes Munté ha incidit ja en les semblances i diferències entre les dues èpoques: "la principal diferència" entre llavors i ara és que fa 40 anys hi havia "voluntat de negociar i de dialogar", a Madrid, però "ara no".

Durant la seva intervenció en l'esdeveniment, la número dos de Carles Puigdemont ha reivindicat la figura de l'històric dirigent d'Esquerra Republicana de Catalunya com a "símbol" i ha aprofitat per esmentar les compareixences d'avui davant la justícia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i de la secretària de la mesa, Anna Simó, per presumptes delictes de desobediència al Tribunal Constitucional.

I ho ha fet per recuperar la figura de Tarradellas i el seu convenciment que "la justícia s'acaba imposant" i que "la política és l'instrument vàlid per superar conflictes sense apriorismes", encara que sobre la base que hi ha una voluntat majoritària a Catalunya que defensa la consulta sobre la independència. "És una voluntat inequívoca i democràtica dels catalans", ha sentenciat la consellera. Des del 1977, segons les seves paraules, Catalunya ha consolidat una "trajectòria" de democràcia, cosa que ha instal·lat la seguretat que els conflictes es poden resoldre per la via de la política i "no als jutjats".

A l'acte hi han acudit, també, l'abat del Monestir de Poblet, Octavi Vila (el monestir alberga gran part del llegat documental de Tarradellas); l'historiador Joan B. Culla, i el conseller d'Estat Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón, llavors diputat d'UCD.