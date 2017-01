Munté demana a la CUP que aparqui el debat fiscal fins a la independència

La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha emplaçat avui la CUP a aparcar el debat sobre el model fiscal fins que Catalunya esdevingui un estat independent.

En declaracions a Ràdio 4 Munté ha subratllat que l'objectiu és "poder gestionar el conjunt de recursos que generen els ciutadans de Catalunya i tenir plena capacitat fiscal", però "això no passa desgraciadament per uns pressupostos instrumentals".

"No ens enganyem, aquest problema de capacitat fiscal només el resoldrem si tenim totes les eines d'un estat. A partir d'aquí els models fiscals de cada formació política són defensables i absolutament legítims i els haurem de confrontar i arribar a acords en un futur espero que no gaire llunyà", ha reflexionat.

"Siguem conscients que ara això no ho podrem resoldre", ha advertit Munté, després que la CUP hagi posat sobre la taula de negociació dels pressupostos per al 2017 increments per a les rendes altes en l'IRPF, l'impost de patrimoni i l'impost de successions i donacions.

Munté ha destacat que ja en l'inici de la negociació pressupostària amb la CUP, per aconseguir que els anticapitalistes facilitessin l'admissió a tràmit dels comptes al Parlament es van explorar "tots els marges possibles" en fiscalitat, amb noves "figures impositives en diferents àmbits".

Ara, segons Munté, hi ha "marge de negociació" en matèria d'educació i de renda garantida de ciutadania, dos aspectes que "són una prioritat per al Govern".

Sobre la manifestació de sindicats policials d'aquesta setmana a Barcelona, que la CUP portarà a la Fiscalia i al Síndic de Greuges, Munté ha advocat per "respectar el dret a manifestar-se que té tothom", si bé ha assegurat que els anticapitalistes també estan "en el seu perfecte dret" de denunciar la manifestació.

Segons Munté, una manifestació de sindicats de forces i cossos de seguretat "no ha d'assenyalar una formació política perfectament legítima" i amb representació al Parlament.

D'altra banda Munté ha considerat "un insult i una presa de pèl" els resultats de la Conferència de Presidents autonòmics a la qual el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no va assistir, i ha reclamat un "tracte bilateral" amb l'Estat.