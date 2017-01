Munté deixarà l'acta de diputada per complir el règim d'incompatibilitats del Partit Demòcrata

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, deixarà l'acta de diputada abans que acabi el mes de gener. En una entrevista de Nació Digital, la també vicepresidenta del Partit Demòcrata (PDECat) ha anunciat que complirà amb el règim d'incompatibilitats i no demanarà al Consell Nacional del partit que l'autoritzi a mantenir l'escó.

Munté és la primera dels cinc dirigents del partit afectats pel règim d'¡ncompatibilitats que anuncia què farà, després que a finals de novembre el partit donés de termini fins a finals de gener perquè tots cinc decidissin si renunciaven a algun càrrec o sol·licitaven al Consell Nacional que avalés fer un excepció a la limitació de càrrecs.

El règim d'incompatibilitats, aprovat en el congrés fundacional del partit, estableix que els dirigents del PDECat poden ostentar un màxim de dos càrrecs –ja siguin orgànics o electes. En el cas dels 12 membres de la direcció executiva, només se'ls en permet un si l'altre és una responsabilitat dins del Govern.

Més enllà de Munté, aquest concepte afecta quatre membres de la direcció executiva dels 12 que van prendre les regnes del partit al congrés. Lluís Guinó, Montserrat Candini i Albert Batet formen part d'aquest organisme i són, al mateix temps, alcaldes i diputats al Parlament. Per complir els estatuts haurien de deixar els seus ajuntaments o el Parlament. El mateix passa amb Elsa Artadi, que a més de formar part de l'executiva és directora general de Coordinació Interdepartamental del Govern.

Munté no s'ha volgut mullar sobre què han de fer la resta dels seus companys, i ha defensat que "cadascú ha de fer el seu propi plantejament, i cadascú ha d'optar per aquella solució que li sembli més correcte i més raonable". En el seu cas, ha dit, deixa de ser diputada perquè no pot deixar el Govern tot i que ha reconegut que ser parlamentària "és una responsabilitat i un honor". Tanmateix, Munté seguirà seient a l'hemicicle com a membre del Govern, tot i que no podrà votar en els debats.

El futur de Puigdemont

Pel que fa al debat sobre si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha de ser el candidat del Partit Demòcrata en unes pròximes eleccions, Munté ha esquivat el tema tot apuntant que no és una qüestió que ara mateix sigui sobre la taula del Govern, tot i que ha enaltit la figura de l'exalcalde de Girona com " un grandíssim president". La consellera de Presidència, que apareix a les travesses de possibles candidates si l'actual president renuncia a repetir, rebutja també entrar a cap debat de noms ni de candidatures perquè no hi ha unes eleccions convocades.