Munté s'enganxa amb el PP i exigeix que no s'equipari el pla del referèndum amb un "cop d'estat"

La diputada del PP Esperanza García ha enervat aquest dimecres la consellera de la Presidència, Neus Munté, en una interpel·lació al Parlament sobre les tasques que desenvolupa Carles Viver Pi-Sunyer al capdavant de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern. La dirigent popular ha assegurat que aquest òrgan i la secretaria per al Desenvolupament de l'Autogovern, de Víctor Cullell, que depèn de Presidència, són un "comitè d'operacions" pagat per tots els catalans per planejar un "cop d'estat". Una afirmació que aquesta diputada ja va fer la setmana passada en la compareixença de Cullell i Pi-Sunyer a la comissió d'Afers Institucionals de la cambra.

Munté, a qui García havia interpel·lat en la seva intervenció, ha carregat contra el PP des del faristol del Parlament per equiparar la voluntat de fer un referèndum amb un cop d'estat. "No és tolerable que insulti el tarannà democràtic del poble català i les seves institucions quan responen a l'exercici de la democràcia i la llibertat d'expressió", ha sentenciat, i li ha exigit que es retracti formalment de les afirmacions que García ha anat reiterant en relació amb els treballs de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.

En aquest sentit, ha recordat que els "únics cops d'estat" que ha patit el poble de Catalunya han estat per part del poder militar espanyol, i que el darrer cop feixista el PP "encara no l'ha condemnat". Així, ha situat el govern de l'Estat i el PP enfront de les aspiracions catalanes en relació amb el dret a decidir.

García ha criticat la tasca de Viver Pi-Sunyer per estar centrada en la "secessió" i l'autodeterminació, uns objectius que van en contra, creu la diputada, dels mateixos objectius de l'Institut: l'autogovern. García ha argumentat que qualsevol estudi dirigit a voler "desconnectar" els catalans d'Espanya posa "en risc" l'autogovern de Catalunya.