Naseiro desmunta la defensa de Bárcenas sobre l'origen de la seva fortuna: "Ni és marxant ni entén de quadres"

El extresorer de l' Aliança Popular (AP) Rosendo Naseiro ha desmuntat aquest dimarts davant el tribunal que jutja la primera època de la trama Gürtel (1999-2005) l'explicació del seu successor en el càrrec, ja al PP, Luis Bárcenas, que part de la fortuna que tenia a Suïssa procedia d'operacions de compravenda d'art. Bárcenas havia dit en la seva declaració que algunes d'aquestes operacions les havia fet amb Naseiro. "Bárcenas ni és marxant, ni entén de quadres", ha assegurat Naseiro.

Naseiro, que ha destacat que no té cap relació actualment amb Bárcenas ni amb ningú del PP des que va esclatar en 2009 el cas Gürtel -tot i que segueix sent militant del partit- ha concretat que ell coneixia a tots els marxants d'art d'Espanya, i que el marxant al qual va acudir l' extresorer del PP no "es dedicava pas a això" ni sabia "absolutament res" de les característiques dels quadres, com per exemple l'escola pictòrica a la qual procedien els pintors.

Naseiro ha insistit que Bárcenas el "va utilitzar" perquè "no fa molt" li va demanar que digués que col·leccionava quadres amb ell per poder-ho dir als seus "amics", i al principi va acceptar perquè "confiava" en Bárcenas.

El que va ser el primer tresorer popular ha afirmat en nombroses ocasions davant preguntes de la fiscal Concepción Sabadell que no recorda les operacions de compravendes que ha realitzat amb Bárcenas. En tot cas, ha dit que possiblement va comprar-li algun quadre petit "de poca importància" per decorar.

Després de mostrar-li diverses factures d'aquestes inversions, Naseiro ha negat haver comprat a Bárcenas obres d'art de gran valor, com 'bodegons' de Juan Van der Hammen o altres obres del pintor napolità Guiseppe Recco. Fins i tot ha arribat a assegurar que no reconeix ni la lletra, ni la signatura d'alguns dels documents que certifiquen aquestes operacions, proves aportades per la defensa de Luis Bárcenas, com la venda d'un quadre al seu successor en 2002 per 9.000 euros.

"Ha passat molt temps, sis o set anys i amb 82 anys no es té la lucidesa del que s'ha fet exactament en sis anys", ha subratllat. L'advocat de Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, ha expressat davant el tribunal el seu dubte que Naseiro estigui en condicions per declarar, ja que no "recorda res" del que se li ha preguntat.

Preguntat per si alguna vegada va transferir diners als comptes de Bárcenas, Naseiro ha asseverat que "en cap concepte" ha fet aquesta operació: "No recordo haver-li donat diners a Suïssa, no recordo res d'això però crec que no l'hi he donat", ha dit.

Naseiro també ha dit que és "totalment fals" que ell fos el responsable, ja com a tresorer del PP, de crear la 'caixa B' en el partit. "Rosendo Naseiro va ser qui va implantar en aquell moment una comptabilitat unificada de tot el partit a nivell nacional, però no tinc res a veure amb això [caixa B]", ha conclòs.