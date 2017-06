"Necessiten provocar l'Estat per mobilitzar": Santamaría, en 10 frases

Soraya Sáenz de Santamaría ha titllat de "provocació" la manifestació d'ahir organitzada per les entitats sobiranistes i que el govern espanyol s'ha de preparar per a una estratègia de tensió per part de la Generalitat i els partits independentistes. Ho ha dit en una entrevista a 'TVE', de la qual en recollim les 10 frases més destacades.

1. "Amb la manifestació volen aglutinar els propis perquè les diferències entre la vella convergència i ERC són molt grans. Necessiten provocar l'Estat per mobilitzar".

2. "Aquí hi ha molt postureig(...). Jo vull donar tranquil·litat als funcionaris que poden complir la llei i que totes les ordres que els hi donin, les demanin per escrit, perquè quan demanen les ordres per escrit no les donen. Aquesta és la valentia d'alguns"

3. " La gent està avorrida perquè l'independentisme no va enlloc mentre Espanya ha treballat per treure el país de la crisi(...). Ja n'hi ha prou d'aquest rotllo. L'Estat, sense una paraula més alta que una altra, no permetrà que el referèndum se celebri perquè es contrari a la democràcia i als drets del conjunts dels catalans i de la resta dels espanyols."

4. "És vergonyòs com no es deixa parlar a la gent que pensa una altra cosa, es vol marcar un discurs únic, aquesta és la democràcia que plantegen."

5. "Ja hi ha mesures adoptades que estan impedint la celebració d'aquest referèndum. Hi ha una querella contra Meritxell Borràs pel contracte de compra de les urnes, actuacions obertes contra les tasques... Quan convoquin el referèndum no començarem a impedir, sinó que l'estat ja treballa per mantenir la legalitat"

6. "Hi ha quatre consellers inhabilitats que es van gastar cinc milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat, que no van sobrats"

7. Crec que [Puigdemont] s'està acostumant als actes de pensament únic, on hi porten els independentistes en autobusos i, davant qualsevol burrada que diuen, els aclamen amb les pancartes"

8. "Està baixant el suport a l'independentisme a Catalunya i a tot el nostre entorn, només cal veure les dades d'Escòcia de la setmana passada"

9. " Ja veig quines ganes té la Generalitat [de debatre] que no ens ha enviat ningú per parlar de finançament autonòmic, que és un dels elements més important de l'estat de benestar"

10. "Esperem que el discurs 'indepe', que és com se'l coneix a Catalunya perquè ja estan familiaritzats, s'obri una mica i que puguem parlar d'altres temes a Catalunya"

Al final de l'entrevista, la vicepresidenta del govern espanyol ha hagut de signar sobre el vidre de la càmera. Mentre ho feia, ha deixat anar, entre les bromes del presentador: "Com no en tinc molt per poder-me gastar en xecs, no crec que ningú tingui interès a falsificar la meva firma."