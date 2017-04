El número 2 d'Interior nega haver ajudat Ignacio González i diu que és víctima d'un "linxament polític"

El número 2 d'Interior, José Antonio Nieto, ho nega tot. El secretari d'Estat de Seguretat compareix aquest divendres al Congrés per explicar la reunió amb Pablo González, germà de l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González i fins fa poc president de l'empresa pública Mercasa. Els dos germans estan en presó preventiva des de la setmana passada arran de l'Operació Lezo.

Segons la informació que s'ha filtrat del sumari del jutge Eloy Velasco, i tal i com va confirmar el ministre de Justícia, Rafael Catalá, al Senat a mitjans de la setmana passada, el secretari d'Estat de Seguretat va rebre al seu despatx al ministeri el 8 de març a Pablo González, poques hores després que li filtressin que els estaven investigant. Nieto ha assegurat que la reunió va ser merament protocol·lària i que en cap cas van parlar de l'Operació Lezo, bàsicament perquè, segons ha dit, és impossible que la conegués. "No sé ni de què se m'acusa. No s'ha ocultat res", ha asseverat, acusant els mitjans de comunicació i l'oposició de "manipular" i "tergiversar" la informació.

Segons Nieto, Pablo González va reunir-se amb ell per parlar de temes de seguretat pública a Mercasa. El que ha obviat, però, és que la seguretat en aquesta empresa és privada. La reunió no es va registrar a l'entrada del ministeri i va ser a les 9.30h del matí, en horari de màxima urgència i prioritat.

El sumari apunta cada vegada més cap a Nieto, mentre el govern de Mariano Rajoy segueix defensant-lo. 'El Confidencial' publica justament aquest divendres una gravació al despatx de l'expresident de la Comunitat de Madrid dels tres germans González -a més d'Ignacio i Pablo, Isabel també és diputada a l'Assemblea de Madrid pel PP-. Ignacio González els alertava que els estaven investigant i comentaven que s'haurien de reunir ja amb algú important d'Interior. Un dia després el secretari d'Estat de Seguretat rebia al seu despatx a Pablo González.

En una intervenció en què ha llegit en tot moment, Nieto ha negat totes les acusacions d'haver interferit per aturar la investigació. Segons una de les gravacions de la interlocutòria, Pablo González va dir: " He parlat amb el secretari d'Estat i m'ha dit que anés en compte". Ell ha rebatut: "Si res sabia de l'Operació Lezo, què li podia explicar?".

El PSOE i Podem demanen la dimissió

Tant el PSOE com Podem han demanat la dimissió del secretari d'Estat de Seguretat perquè creuen que "segueix estant sota sospita" en ple epicentre de la trama per "conxorxar-se amb la corrupció". Nieto els ha acusat de " construir un relat amb talls d'un sumari" i ha arribat a insultar alguns anàlisis polítics. S'ha presentat com una víctima política en què fins i tot se l'ha arribat a acusar de "ser de províncies, de Còrdova".

El més xocant és que, malgrat la investigació està sota secret de sumari, ha arribat a afirmar que en tot el sumari només apareixen al·lusions a la reunió dues vegades. Ningú més que l'Audiència Nacional hauria de tenir accés a tot el text, malgrat el degoteig de filtracions ha estat total des que va explotar l'Operació Lezo.

El ministre Rafael Catalá va assegurar la setmana passada que la reunió de Pablo González amb Nieto estava demanada des del gener i que no va ser possible trobar-se fins al 8 de març per temes d'agenda. Una informació que xoca amb la decisió dels tres germans, segons 'El Confidencial', de reunir-se amb ell un dia abans i després seure al seu despatx.