No trauràs conclusions en va

Sí, hi havia molta menys gent que el dia que van anar a declarar Mas, Ortega i Rigau. I sí, la majoria era gent amb l’aspecte de “sixties are the new fifties”,que les jubilacions anticipades i l’augment de l’esperança de vida ha multiplicat als carrers del país, sobretot els dies feiners.

Però d’aquí a concloure, com ha fet el PP, que “el model del Procés està esgotat” i que “l’independentisme està penjant d’un fil”, hi ha un bon tros. El que està esgotat és el sistema polític espanyol a Catalunya. I el que ja no penja d’un fil, perquè ja fa temps que està tallat, és l’autoritat moral de l’estat espanyol a Catalunya després d’episodis com aquest de prohibir parlar al Parlament.

Sí, les estelades pengen descolorides i esfilagarsades. Perquè fa uns anys calia entrar cada Onze de Setembre al Llibre Guinness per acabar-s’ho de creure. Però d’aquí a deduir que el menor entusiasme al carrer anticipa el final del Procés em sembla que és tornar a errar el càlcul. Potser tot el que s’hagi perdut en entusiasme, s’ha guanyat en convicció. Posin les urnes i ho sabrem.