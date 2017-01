El PSC aconsegueix l'alcaldia de Vilanova del Camí amb una moció de censura després d'un ple molt tens

La socialista Noemí Trucharte s'ha convertit aquest dimarts al migdia en alcaldessa de Vilanova del Camí (Anoia) després que prosperés la moció de censura presentada per Vilanova Alternativa, el PSC, Independents per Vilanova-Veïns amb Veu i Decide contra la ja exalcaldessa Vanessa González, de Vilanova 365.

González, que governava en minoria amb un pacte amb ERC i CIU, s'ha mostrat crítica amb la moció que ha dut a terme l'oposició, ja que assegura que no hi ha "motius objectius" per presentar-la i ha afegit que aquesta acció respon a la " rancúnia, falta d'honestedat i ràbia de l'oposició". Per la seva banda, l'alcaldessa entrant ha assegurat que ha estat un "exercici de responsabilitat fonamentat en la necessitat de disposar d'una estabilitat que permeti afrontar els grans reptes". La negociació fallida dels pressupostos ha precipitat la moció de censura.

540x306 El nou govern de Vilanova del Camí / MAR MARTÍ/ACN El nou govern de Vilanova del Camí / MAR MARTÍ/ACN

La presa de possessió s'ha viscut amb tensió després que Pepita Còdol, de Vilanova 365 i presidenta de la mesa d'edat, s'hagi negat a entregar la vara a Trucharte afirmant: "[La vara] correspon a la persona que ha estat escollida per la gent de Vilanova, i aquest no és el cas". Per això Còdol ha etzibat a Trucharte: " Si la vol, agafi-la". Aquest fet ha generat una escridassada per part de les desenes de veïns que han assistit al ple i els que el seguien des de fora.

Trucharte ha qualificat de " pacte sòlid i lleial" la unió entre els quatre grups que han presentat la moció i ha afirmat que "el nou govern tindrà vocació de consens, diàleg i transparència". Des de Vilanova 365, ERC i CIU s'han mostrat molt crítics amb la unió i els han recordat que, en els últims anys, tots ells s'han desqualificat i insultat mútuament.

El nou govern, format pel PSC, Vilanova Alternativa, Independents per Vilanova-Veïns amb Veu i Decide, suma 9 regidors, un més que l'anterior, format per Vilanova 365, ERC i CIU.