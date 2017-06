Nova Convergència vol constituir-se "de moment" com a entitat i decideix mantenir l'escó de Gordó

El comitè executiu de Nova Convergència, corrent crític del Partit Demòcrata (PDeCAT), ha acordat per unanimitat refermar la decisió de mantenir l'escó de Germà Gordó, líder de la plataforma, que aquest dimarts va estripar el carnet del PDeCAT i va deixar el grup parlamentari de Junts pel Sí, per passar a ser diputat no adscrit.

En un contacte amb la premsa després de la reunió executiva de la plataforma aquest divendres a la tarda, Gordó ha explicat que el comitè també ha aprovat per unanimitat proposar a l'assemblea del 17 de juny que Nova Convergència es constitueixi, "de moment", com a entitat. D'altra banda, el corrent intern que lidera Gordó ha fet una "forta crida" a participar en el referèndum de l'1 d'octubre.

Nova Convergència vol ser una entitat per, així, "donar forma jurídica a la plataforma i potenciar-la com a forma d'intervenció política i ideològica", tal i com ha subratllat Gordó. Segons el diputat parlamentari no adscrit, cap membre de l'executiva ha proposat que Nova Convergència passi a ser, a curt termini, un partit polític nou. Tot i això, Gordó ha afegit que "res no es pot descartar", tot i que ara mateix "l'única voluntat" és que la seva plataforma esdevingui una entitat.

En un altre sentit, l'exconseller de Justícia ha apuntat que divendres de la setmana passada es va reunir amb l'expresident de la Generalitat Artur Mas. En aquest sentit, Gordó ha agraït que Mas hagi cregui que "és injust" que hagi hagut d'abandonar el PDeCAT. "Em quedo amb això", ha sentenciat el diputat no adscrit. Finalment, Gordó ha destacat la importància que la decisió del comitè executiu sobre mantenir l'escó s'hagi pres per sense discrepàncies: "Que en una executiva de 33 persones s'aprovi per unanimitat que mantingui l'escó vol dir el que vol dir", ha reiterat Gordó, que pretén acabar la legislatura com a diputat no adscrit al Parlament.

L'executiva de Nova Convergència també ha lamentat el cessament de la ja expresidenta de l'Institut Català de la Dona, Teresa Pitarch, mà dreta de Gordó. Així mateix, la plataforma ha assegurat que "comparteix" els motius pels quals alguns membres de Nova Convergència s'han donat de baixa com a associats del PDeCAT els darrers dies, tot i que ha reiterat que ni Gordó ni el corrent intern fan "cap crida" als membres de la plataforma perquè estripin el carnet del Partit Demòcrata.