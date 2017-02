Nova esbroncada de Villalobos a Iglesias: "El reglament no és perquè tu et llueixis, Pablo, amor meu"

Nova enganxada entre la diputada del PP al Congrés Celia Villalobos i el líder de Podem, Pablo Iglesias. Aquest cop, a la comissió del Pacte de Toledo, on dimecres va comparèixer el governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde. Quan Iglesias va intentar preguntar a Linde sobre la imputació dels exsupervisors de l'entitat, Villalobos -que és la presidenta de la comissió- li va exigir que se centrés en les pensions i li va recordar que a la comissió del Pacte de Toledo no s'hi ve a parlar "dels conflictes del Banc d'Espanya, ni d'ahir, ni d'avui, ni de demà".

Iglesias va contraatacar demanant a la presidenta que respectés la seva llibertat d'expressió i argumentant que no és ella "qui ha de decidir com introduir la pregunta". També li va etzibar que estava donant una imatge "pèssima del seu partit". Davant la intransigència de la popular, finalment el líder de Podem va acabar cedint i només va poder fer referència a la pensió milionària amb què l'exgovernador del Banc d'Espanya Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) va marxar de l'organisme. "Parlem de pensions, doncs, i dels 11.000 euros mensuals que Miguel Ángel Fernández Ordóñez va cobrar com a indemnització durant més de dos anys", va dir.

La topada amb Villalobos, però, no va acabar aquí. En sortir de la comissió, Iglesias va reclamar a la popular més flexibilitat en el reglament de la comissió. "El reglament es pot aplicar amb flexibilitat democràtica", li va recordar, però Villalobos li va respondre: " Perquè tu et llueixis, no, Pablo, amor meu". "Al final et llueixes tu", va saltar el cap de files del partit lila.

Villalobos, tancada en banda, va deixar clar a Iglesias que si volia fer preguntes no relacionades amb pensions a l'exgovernador del Banc d'Espanya demanés la seva compareixença a la comissió d'Economia. "¿Has demanat la compareixença de l'exgovernador perquè vingui a explicar Bankia? Oi que no l'has demanat?", li va preguntar. "La demanarem", va respondre Iglesias. "Doncs haver-la demanat", va rebre com a resposta.

Iglesias no es va donar per vençut: "Crec, Celia, que hauries de canviar d'actitud". "No, jo aplico el reglament. En tot cas, el que ha de canviar ets tu", va afirmar amb contundència la presidenta de la comissió. Quan Villalobos va donar per tancada la discussió, i mentre marxava, el líder de Podem va concloure: "No ho sé, Celia, no hi estic d'acord".

El desembre del 2015, poc abans que Iglesias fos diputat, el líder de Podem també es va enganxar amb Villalobos, llavors vicepresidenta de la cambra espanyola, en una visita al Congrés. En una conversa inicialment distesa, la popular va defensar que l'única diferència entre el PP i Podem és que els d'Iglesias no tenen ni experiència ni "motxilla" amb anys de poder al darrere. "D'aquesta manera pots vendre el que vulguis", va afegir. Quan Iglesias li va retreure que "en aquesta motxilla hi ha massa corrupció i coses lletges", Villalobos es va mostrar ofesa i el va acabar advertint: " Ves amb compte amb les paraules".