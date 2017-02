Nuet diu que la Fiscalia "s'equivoca" al deixar-lo fora de la querella

La Fiscalia va presentar ahir una querella contra tots els membres de la mesa del Parlament per permetre votar a la cambra la resolució del referèndum. La querella, però, va excloure el tercer secretari, Joan Josep Nuet. Ahir ell mateix va explicar que "sabia perfectament el que feia" quan va votar a favor de debatre la resolució del referèndum el 6 d'octubre. En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, aquest divendres Nuet ha dit que la Fiscalia "s'equivoca" en els seus arguments per excloure'l de la querella.

"Fa un tipus d'argumentacions en les que preveu el que jo penso i faré, però com que és un judici polític, en moltes ocasions s'equivoca", ha explicat el tercer secretari de la mesa. Nuet ha defensat que el procés constituent forma part del programa polític de Catalunya Sí Que es Pot –el grup parlamentari d'on forma part– i per això, considera que és "obligatori complir-lo i defensar-lo al Parlament" permetent que es debati.

Nuet ha subratllat que no és independentista però sí que és "demòcrata". Defensa que votar favor de la resolució "no vol dir que estigui a favor del contingut" sinó només de la "idoneïtat" de tramitar-la. Si se segueixen traspassant línies vermelles, "vodrà dir que ja no hi ha sobirania del Parlament, ni democràcia ni llibertat per debatre idees", ha advertit. "No em rentaré les mans ni miraré cap a una altra banda". Nuet diu que és el moment de la "valentia i de donar la cara".