Núria Marín adverteix que els ajuntaments del PSC "no col·laboraran" en un referèndum il·legal

La número dos del PSC i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha advertit aquest diumenge en una entrevista a l'agència Efe que els ajuntaments governats per socialistes a Catalunya " no col·laboraran" en cap cas en un eventual referèndum il·legal i que sempre "compliran i faran complir la llei".

Davant la " complicació" que en aquests moments es porti a terme un referèndum "legal i vàlid", ja que "no es donen les circumstàncies perquè sigui possible, com a mínim, a curt termini", Marín ha avançat que els ajuntaments governats pel PSC no ajudaran a organitzar un referèndum il·legal, en cas que s'acabi celebrant.

"Si el referèndum no és legal, el fet més probable és que no se celebri. Però si se celebra, com sempre hem fet, no només complirem la llei sinó que la farem complir. I no comptaran amb la col·laboració institucional [del PSC] en una cosa que ni és legal, ni està acordada, ni aporta absolutament res al present i futur de Catalunya", ha subratllat.

El PSC, ha explicat, "col·laborarà sempre en tot el que són eleccions democràtiques, com no pot ser d'altra manera", però no ho farà "en una consulta que no serveixi absolutament per a res", com ja no va col·laborar, ha recordat, en la consulta del 9-N del 2014. " Quan una llei no agrada, cal fer propostes de canvi per reformar-la. És part de la democràcia, mantenir un marc legal que pot evolucionar", ha sentenciat.

"Jo respecto que hi hagi formacions que defensin la independència, però en aquests moments no es donen les condicions perquè arribi de forma raonable, tranquil·la i serena, i hem de trobar una solució al problema que tenim", ha dit Marín, per a qui "no té sentit que Catalunya estigui paralitzada parlant exclusivament" d'un procés sobiranista que " només portarà a una frustració".

Lamenta l'actitud de la Generalitat

També ha lamentat la "falta d'intel·ligència política" de Govern i Generalitat per resoldre el problema fins ara, però ha augurat que "probablement el punt final vindrà de la mà d'unes noves eleccions", que ha situat a final d'any.

"Després de cinc anys improductius de procés independentista", ha dit, "estem en un final d'etapa que s'expressarà a través d'unes eleccions que permetran que, per fi, en aquest país comencem abordar els problemes que de veritat tenen els ciutadans".

Reforma federal

Davant les propostes independentistes, Marín ha reivindicat la reforma constitucional en clau federal com "l'única fórmula de solució" al conflicte territorial mitjançant un canvi en la carta magna que "permeti encaixar la realitat de manera que tothom se senti còmode" i en la qual Catalunya "tingui el paper que li correspon".

Malgrat les crides des dels partits independentistes perquè el PSC se sumi al Pacte Nacional pel Referèndum i a la defensa del dret a decidir, Marín ha estat contundent: "Per moltes invitacions que tinguem de qualsevol formació política, la nostra posició és clara" a favor de la reforma federal.

Fins i tot la número dos del PSC ha opinat que el que "seria desitjable" és que totes les formacions polítiques poguessin sumar-se a una proposta de reforma constitucional que els socialistes volen fer "extensiva" a totes les forces, també a l'independentisme.

Possibles pactes amb forces d'esquerres

Sobre si, davant d'aquesta perspectiva d'eleccions, seria favorable a explorar pactes amb altres forces d'esquerra, com els 'comuns', per conformar un govern alternatiu a l'independentisme, Marín ha reconegut que "les aliances postelectorals amb partits d'esquerra són molt raonables i lògiques".

"Si em pregunten si tenim cap problema a priori per poder pactar amb formacions d'esquerra, la resposta és que no. Però farem el que sigui millor per complir el nostre compromís electoral i buscarem les aliances que calguin per fer polítiques que interessin als ciutadans", ha sentenciat.