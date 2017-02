Núria Parlon confirma que no es presentarà per ser candidata del PSC al Parlament

L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha confirmat aquest matí en declaracions a RAC1 que no es presentarà a les primàries del PSC per escollir el candidat a les pròximes eleccions al Parlament. Després de la derrota davant Miquel Iceta en les passades primàries per dirigir el partit, Parlon té clar que ara és ell qui ha de ser el cap de la formació.

Parlon també ha confirmat que assistirà aquest dilluns al vespre a l'acte de presentació de la candidatura de Pedro Sánchez, a Madrid. Malgrat que el PSC va mostrar-se neutral en l'elecció del primer secretari general del PSOE, la formació va donar via lliure als militants per donar suport a les candidatures.

L'alcaldessa centrarà els esforços en la gestió del consistori i a optar a la reelecció a l'Ajuntament de Santa Coloma, en les eleccions del 2019. En aquest sentit Parlon no ha desaprofitat l'ocasió per reivindicar que el partit, en contra del que pot dir el PSOE, el PSC pot negociar i pactar amb qui vulgui perquè "és un òrgan federat amb el PSOE i, per tant, té els seus propis òrgans de govern i pren les seves pròpies decisions".

L'alcaldessa ha remarcat que des de la direcció del PSOE es veu amb ulls crítics la llibertat d'acció dels socialistes catalans, ja que, "de vegades, els membres de la gestora estan descol·locats per la situació i és molt fàcil parlar de Catalunya per distreure l’atenció".