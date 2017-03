Mònica Oltra pregunta si "s'haurà de muntar un ciri" perquè tinguin en compte el País Valencià en les inversions

La vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, ha preguntat aquest matí si s'"haurà de muntar un ciri" perquè el País Valencià es tingui en compte als pressupostos generals de l'Estat en infraestructures i inversions. La vicepresidenta ha assegurat, durant la roda de premsa posterior al ple del Consell, que la Generalitat valenciana espera que el percentatge d'inversions es correspongui amb el pes poblacional i es materialitzi en el territori.

Oltra ha assegurat que el País Valencià continuarà "amb les xifres i el rigor, les necessitats que tenim i la demanda del corredor mediterrani" tot i que ha avisat que si es menysté els valencians, hi hauran conseqüències. En aquest sentit, ha recordat que hi ha articulistes de diaris "gens sospitosos de ser perillosos separatistes" que ja estan dient que potser cal " muntar la mundial" perquè es doni als valencians "el que tenim dret".

Preguntada sobre si creu que és convenient assenyalar Catalunya en un moment de reivindicacions compartides en infraestructures, la presidenta ha deixat clar que no es refereix a que les inversions no hagin d'arribar als catalans però “ no és possible que arribin a tot arreu menys aquí”. Finalment, Oltra ha reiterat que s'està afavorint un missatge clar: "qui munta el sidral més gran, més partida té als pressupostos".

L'anunci de Rajoy de fer inversions a Catalunya ha provocat més crítiques. Precisament ahir, el president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, expressava el seu "emprenyament" per les inversions anunciades a Catalunya.