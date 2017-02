Òmnium rep un avís d’embargament de 240.000 euros per la multa per la 'gigaenquesta'

Òmnium Cultural ha anunciat aquest divendres que li han embargat 240.000 euros per l'impagament de la multa que li va imposar l' Agència de Protecció de Dades espanyola el novembre del 2015 per haver fet servir dades personals de manera suposadament irregular quan van fer la 'gigaenquesta' prèvia al 9-N. Un embargament que aquest dijous ja va patir l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), pels mateix motiu i però per un valor de 246.559 euros.



En total, les dues entitats independentistes han de pagar una sanció de 440.000 euros. En el cas d'Òmnium, la sanció per l’ús de les dades és de 200.000 euros als quals se suma un recàrrec de 40.000 euros per no haver fet efectiu el pagament. L’entitat es nega a pagar aquesta sanció que qualifica d'" atac polític desproporcionat". És per això que manté el recurs iniciat a l’Audiència Nacional i sobre el qual encara no hi ha sentència ferma.

La multa que han de pagar Òmnium i l'ANC la va imposar l'Agència de Protecció de Dades a finals del 2015, un cop va resoldre l'expedient i va descartar les al·legacions presentades per les entitats. Llavors aquestes van presentar un recurs a la sanció, però l'Agència espanyola els va respondre que, mentre l'estudiaven, havien de pagar igualment.

L'ANC i Òmnium no hi estaven d'acord i van decidir recórrer la multa, tant pel fons com per la forma, a l' Audiència Nacional, i van demanar-ne la suspensió cautelar –ja que les multes d'aquesta agència són d'aplicació immediata–. El 18 de gener passat, però, l'Audiència va ordenar que les dues entitats fessin efectiva la multa de seguida, encara que no s'hagin resolt els recursos.

Òmnium Cultural considera que la multa per la 'gigaenquesta' "no té cap fonament i únicament persegueix desprestigiar i perjudicar financerament i jurídicament les entitats que estan al capdavant del procés sobiranista". L’entitat presidida per Jordi Cuixart sosté que, davant la impossibilitat d’inhabilitar la societat civil, l’Estat pretén embargar Òmnium Cultural amb "l’únic objectiu de frenar el procés democràtic que viu Catalunya".

En aquest sentit, Òmnium recorda que l’entitat ja va ser il·legalitzada i clausurada durant el franquisme entre els anys 1963 i 1967. "Cap d’aquests atacs ha pogut dinamitar una entitat que avui treballa per als grans consensos de país, és referent en la cultura i la defensa de la llengua catalana i és més forta i viva que mai amb més de 63.000 socis i 33 seus arreu del territori", conclou l'entitat en un comunicat.