Operació Catalunya per sobre de la llei

El comissari retirat Eugenio Pino va afirmar ahir en una entrevista al diari El Mundo que l’exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, té un compte a Suïssa. Sosté Pino que el proveïdor que li va vendre la informació ja li havia aportat dades fidedignes sobre altres assumptes. L’operació que van muntar Pino i l’aleshores ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, l’octubre del 2014, amb el fals compte de Trias, seguia la línia del descobriment dels comptes de familiars de l’expresident Jordi Pujol a Andorra, el juliol del 2014. És el mateix format. A Andorra van obtenir dades reals amb presumptes amenaces i coaccions al propietari de la Banca Privada d’Andorra (BPA), Higini Cierco. Van fer publicar l’anomenat “ pantallazo ” -un muntatge fotogràfic amb l’enumeració dels comptes reals de familiars de Pujol- al diari El Mundo. No els va interessar enviar les dades a Cristóbal Montoro per perseguir el delicte fiscal. La conseqüència és que amb la informació publicada, els Pujol van regularitzar la situació i van eludir el delicte fiscal.

Setmanes abans del 9-N, van anar a enganxar Trias. La realitat no els espatllaria el titular. Van fer publicar el compte al mateix diari. No van anar a la UDEF. La UBS va precisar que Trias no tenia cap compte allà i, a mes, que el número publicat no es corresponia amb l’entitat. Trias es va querellar contra els periodistes. I per cobrir-los Pino va aconseguir que Manuel Vázquez López, responsable llavors de la UDEF, anés a la Fiscalia Anticorrupció. L’objectiu: cobrir els periodistes davant de la querella. La Fiscalia va obrir diligències i les va tancar al cap de pocs dies.

El jutge a càrrec de la querella a Madrid ha conclòs que hi va haver delicte perquè mai es va acreditar que el compte fos de Trias. “Encara que fos veritat que tinguessin accés a l’informe policial, això no els autoritza a publicar la informació, ja que no estava contrastada”, afirma. Els investigats van recórrer la interlocutòria de conclusió davant l’Audiència de Madrid, i la decisió pot obrir, o no, la via al judici oral. És en aquest context que arriba la declaració de Pino. L’entrevista l’han concedit al periodista que va publicar el compte fals de Trias. L’ex director adjunt operatiu de la Policia afirma, sense proves, que el compte existeix. Pino li dona un cop de mà al periodista per evitar-li el banc dels acusats. Va dirigida als jutges de l’Audiència de Madrid que han de resoldre sobre el recurs pendent.

El jutge cita dos ex alts càrrecs d’Interior

Pino també confirma una de les hipòtesis d’El Mundo des del començament del Fernandezgate: la possibilitat que la conversa entre Fernández Díaz i l’excap d’Antifrau Daniel de Alfonso hagués sigut gravada pel ministeri de l’Interior. En efecte, va ser gravada amb coneixement de Fernández Díaz. I, tot i saber-ho, el ministre diu a De Alfonso a la primera gravació que informaria Mariano Rajoy sobre els plans per criminalitzar dirigents independentistes. I a la segona li confirma que Rajoy ho sap.

Eugenio Pino i dos exdetectius de Método 3, Antonio Tamarit i Julián Peribáñez, van ser citats pel jutge José de la Mata (cas Pujol) dilluns passat per declarar com a testimonis arran de la denúncia presentada per l’antic propietari de l’agència de detectius, Francisco Marco. El comissari Marcelino Martín Blas també està citat per un escrit presentat per Pino a l’Audiència Nacional al novembre. El jutge vol aclarir com es van obtenir algunes proves.