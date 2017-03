Oriol Pujol diu que va donar els diners que tenia a Andorra al seu germà Jordi perquè li incomodaven

El jutge José de la Mata ha interrogat aquest dilluns com a investigats l'exdiputat de CiU Oriol Pujol i la seva germana Marta, als quals pregunta pels moviments en els seus comptes a Andorra relacionats amb el repartiment de la fortuna familiar que l'expresident català Jordi Pujol ocultava al Principat.

Oriol Pujol ha explicat davant del jutge que va entregar els seus diners a Andorra al seu germà Jordi, després de retirar-los en efectiu el 2010, perquè li incomodava tenir-los, segons han explicat fonts jurídiques. Així, el fill de l'expresident va tenir un comportament diferents a la resta de germans, que van repatriar els diners a Espanya, fent les paus amb Hisenda, passant prèviament per societats panamenyes. Ell, aleshores encara actiu en política, va optar per donar, segons la seva versió, els diners al seu germà Jordi.

On sí que ha mantingut la coherència amb la resta dels seus germans ha estat en assenyalar que els diners provenien de la deixa de l'avi Florenci, tot i que el fiscal sospita que part dels diners tindrien orígens il·lícits. Oriol Pujol ha respost a les preguntes del jutge, del fiscal i de l'advocacia de l'Estat, però no a les de l'acusació popular, que feia Podem, i que li ha preguntat per què va donar els diners al seu germà si provenien d'una deixa i no tenien orígens foscos.

Oriol, Marta i Mireia, que ha estat citada per a demà, són els tres fills de la família Pujol-Ferrusola que quedaven per declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional, tot i que les germanes ja van comparèixer davant el jutjat de Barcelona que va començar a investigar la fortuna familiar abans d'inhibir-se en favor de De la Mata.

D'aquesta manera, és la primera vegada que Oriol Pujol, exsecretari general de CDC investigat en la trama de les ITV a Catalunya, ha de seure davant d'un jutge per respondre per la fortuna familiar a Andorra i per la qual ja han hagut de declarar tots els membres de la seva família.

Ja ho han fet els altres quatre germans – Jordi, Josep, Pere i Oleguer Pujol Ferrusola– i els pares, Jordi Pujol i Marta Ferrusola, i per a cap d'ells el jutge ha adoptat cap mesura cautelar excepte, per a Pujol Jr., al qual va retirar el passaport.

En la interlocutòria de citacions, el magistrat explica els moviments de fons que es van produir en els comptes que van tenir l'Oriol, la Marta i la Mireia, i també la seva mare a les entitats andorranes Andbank i Banca Privada d'Andorra (BPA).

Van obrir aquests comptes a principis dels anys 90 a Andbank (llavors, Banca Reig), i el 2010 tots ells (i també la resta dels germans) van traspassar a BPA els diners, que atribueixen a una herència del seu avi Florenci.

El 2012 ho van ocultar en aquest últim banc mitjançant fundacions radicades a Panamà, fins que el 2014, quan va sortir a la llum que la família tenia fons al Principat, van decidir regularitzar-ho amb Hisenda.

En el cas de l'Oriol, per al qual la Fiscalia demana 5 anys i 2 mesos de presó en la trama de les ITV per valer-se del seu poder polític per afavorir un empresari, De la Mata relata que va tenir des del 1992 un compte a Andbank, juntament amb la seva dona, en el qual es van registrar ingressos per 955.254 euros.

El 2010 va transferir els fons a BPA, encara que, a diferència dels seus germans, després els va treure tots en efectiu, sense que se sàpiga el "destí final" dels diners.

En la seva compareixença a la comissió parlamentària que va investigar els diners dels Pujol, es va negar a aclarir les incògnites sobre la seva part en l'herència de l'avi Florenci i es va limitar a afirmar que mai ha regularitzat diners ocults perquè no li "corresponia".