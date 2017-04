Ortega demana al Suprem que no la inhabilitin per a càrrecs municipals

L'exvicepresidenta del govern, Joana Ortega, ha demanat al Tribunal Suprem que no la inhabilitin per poder exercir un càrrec local i concórrer a les eleccions municipals pel 9-N. Ortega, juntament amb l'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha recorregut la sentència que la condemnava a un any i nou mesos d'inhabilitació per haver desobeït el Tribunal Constitucional (TC) i mantenir-se darrere de la consulta. L'expresident Artur Mas, ho farà dimarts.

En el recurs de cassació al qual ha tingut accés l'ARA, la defensa d'Ortega, exercida pel penalista Rafael Entrena, demana l'absolució de l'exvicepresidenta i qualifica de "desproporcionada" la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'advocat d'Ortega recorda que se la va jutjar per la seva actuació com a exconsellera i considera que la inhabilitació s'hauria de cenyir únicament a aquest àmbit, perquè estendre-la a l'àmbit estatal i local "afectaria de manera injustificada el seu dret a participar dels afers públics".

La defensa d'Ortega també considera que la sentència vulnera el dret a la igualtat, perquè s'ha "discriminat" els condemnats per la seva ideologia respecte d'altres càrrecs i excàrrecs que han desobeït el TC. A més apel·la a la Constitució i assegura que tampoc s'ha respectat el dret a la llibertat d'expressió d'Ortega, Mas i Rigau.

Un tribunal diferent del que va jutjar Homs

Ortega també ha demanat al Suprem que els magistrats que avaluïn el seu recurs de cassació i el de Mas i Rigau siguin diferents dels set que conformaven el tribunal que va condemnar l'exconseller de Presidència, Francesc Homs, pel 9-N, per tal que siguin "imparcials".