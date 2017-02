Otegi creu que "la manera més eficaç" per ajudar al poble català és posar en marxa un procés sobiranista basc

El secretari general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha afirmat aquest dimarts en una roda de premsa a Sant Sebastià, que la millor manera i la "més eficaç" per ajudar al poble català és " posar en marxa un procés sobiranista" al País Basc. Per a Otegi, aquesta seria "la inversió més rendible i l’acte de solidaritat més contundent".

Otegi ha afirmat que estem en una fase d’”acceleració històrica” en què les coses poden “canviar substancialment en setmanes i mesos”. En aquest sentit ha demanat si “ algú s’ha posat a pensar, en termes polítics i econòmics, què suposaria que Catalunya es convertís en una república independent” per al País Basc. Segons el secretari general, s’”ha de ser previsors” perquè si això passa “l’estat espanyol serà inviable en termes econòmics i serà un estat fallit” i ha avisat que si Espanya deixa de recaptar “15, 17,19, 12.000 milions d’euros l’any” de Catalunya, “ no hi haurà concert econòmic”.

Segons Otegi, hi ha “un interès polític” que es trasllada en un “interès mediàtic per no parlar de Catalunya” al País Basc, quan, al seu parer, el procés català canviarà l’estat espanyol si “es produeix el xoc de trens que tothom aventura que es produirà”. Des del punt de vista del secretari general, el procés català ha confirmat que “ el règim del 78 pateix una gran crisi estructural” a més de constatar-se que “no existeixen vies democràtiques perquè tots els projectes polítics puguin materialitzar-se.

Respecte als judicis del 9-N, Otegi creu que s’ha posat de manifest que “ens enfrontem a un estat que té una naturalesa antidemocràtica i que respon amb jutges i amenaces a les peticions democràtiques del poble català”. A més, aquests fets han fet veure que no existeixen mecanismes “capaços de democratitzar l’estat en termes d’acceptar la plurinacionalitat i el dret a decidir” i posa sobre la taula “el debat sobre la recuperació de la sobirania”, tema que ha de ser central pel poble basc.

Arnaldo Otegi també ha confirmat la seva assistència a la conferència “El dret a decidir: el procés a Catalunya” que oferiran Artur Mas i l’exlehendakari Juan José Ibarretxe el proper dimecres 22 de febrer al Palau de Congressos Kursaal de Sant Sebastià. “No sé si altres hi seran, però jo hi penso ser” tot i les diferències que puguin tenir “en matèria social i en polítiques socials” perquè “és interessant sentir parlar Ibarretxe i Mas sobre com veuen ells aquest procés”.