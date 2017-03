El PDECat a Barcelona permetrà que independents es presentin a les primàries per ser alcaldable

Tindrà el Partit Demòcrata (PDECat) de Barcelona un candidat independent a les eleccions de 2019 a la capital catalana? La resposta a aquesta pregunta encara haurà d'esperar uns mesos, però la proposta de reglament de primàries que el partit ha fet arribar als militants i que -passat aquest dimarts el debat d'esmenes- es votarà dissabte obre la porta a aquest escenari. Segons ha avançat Nació Digital, aquesta és una de les característiques d'un document, al qual ha tingut accés l'ARA, que preveu que puguin optar a encapçalar la llista tant associats al PDECat com "persones que, sense tenir cap vinculació política amb altres partits, per afinitat ideològica amb el Partit Demòcrata vulguin comprometre's a encapçalar la llista de les eleccions municipals".

El requisit tant per a associats com per a independents serà, segons la proposta inicial, presentar un mínim de 100 avals d'associats -de quatre agrupacions de la ciutat o més- i 1.000 avals de ciutadans residents a la ciutat que no militin al PDECat. Tanmateix, segons expliquen fonts del partit, es contempla reduir a 500 els avals externs al partit necessaris. La previsió és, però, rebutjar les esmenes que aposten per exigir un mínim d'antiguitat al partit per a poder ser candidat.

La proposta de reglament, que preveu mínim un debat de campanya durant les primàries i que estipula que cada candidat es farà càrrec de finançar la seva campanya i presentarà un balanç econòmic abans del dia de la votació, apunta també que ningú -ni associats ni persones externes del partit- podran avalar més d'un candidat. A diferència del candidat -que pot no ser associat- els votants a les primàries hauran d'acreditar una antiguitat de, mínim, sis mesos de pertinença al partit, a més d'estar al corrent de pagament.

El reglament de les primàries preveu també la creació d'un Comitè Organitzador de les Primàries designat per l'executiva del PDECat a Barcelona i que estarà format per entre 7 i 11 membres que hauran de vetllar per la "imparcialitat" i "neutralitat" del procés.

Les travesses per substituir Trias

L'aprovació del reglament de les primàries del PDECat a Barcelona donarà el tret de sortida al procés del partit per triar el seu candidat de cara a les eleccions municipals de 2019. La formació ha situat entre les seves prioritats de cara a les eleccions recuperar l'alcaldia de la capital catalana -perduda el 2015 en favor d' Ada Colau-, i busca ara un candidat que encapçali la llista enlloc de l'actual president del grup municipal, l'exalcalde Xavier Trias.

A les travesses sempre apareix l'ara regidor Joaquim Forn, que ara fa una setmana ja va ser l'encarregat de fer el discurs més polític durant la presentació dels nous associats de la formació a Barcelona. Forn, que sempre ha aparegut com a delfí de Trias, va comparèixer acompanyat de la presidenta del PDECat a Barcelona, Mercè Homs, el seu número dos, Genís Boadella, i el president del PDECat i expresident de la Generalitat, Artur Mas.

Més enllà de Forn, l'altre nom que ha sonat amb força fins ara ha estat el conseller de Cultura, Santi Vila, que s'ha deixat estimar i que en una entrevista a l'ARA ja va dir que el "motivaria competir amb Colau per l'Alcaldia" de Barcelona. Tanmateix, en els últims mesos aquest interès per encapçalar la candidatura a les municipals s'ha refredat.

Diverses fonts consultades situen també en el ball de noms el de l'ara regidor Jordi Martí, a qui sectors dins del partit veurien amb opcions. També ha sonat en algun moment com a possible candidata la consellera de la Presidència, Neus Munté, tot i que cada cop amb menys força. De fet, la majoria de fonts consultades interpreten que si Munté opta a encapçalar alguna llista serà al Parlament i no a les municipals.