El PDECat s'inspira en Kennedy i Gandhi per dissenyar la seva campanya pel 'sí' al referèndum

L'expresident dels Estats Units John F. Kennedy i el pacifista, polític i pensador indi Mahatma Gandhi són els dos referents ideològics que inspiraran la campanya pel 'sí' al referèndum que prepara el PDECat. En una entrevista a l'ACN, la directora de campanya del partit, Montserrat Candini, ha explicat que posaran la mirada, sobretot, en els indecisos.

La campanya portarà per nom 'Sí al millor país' i pretén posar en valor la "llibertat política" com a "condició prèvia al desenvolupament econòmic i al canvi social" que defensava Kennedy, i la utilització de "mitjans no violents" per defensar la "llibertat de la pàtria" per la qual apostava Gandhi per descriure un "veritable demòcrata". Els actes que prepara el partit posaran el focus en arguments ideològics, però també sentimentals amb l'objectiu d'arribar a "cada racó del país". En concret, apel·laran sobretot a aquells ciutadans que tenen un "sentiment de catalanitat", que veuen que Catalunya és "el seu país", però que per qüestions econòmiques o bé per la "política de la por" tenen una certa "inquietud interna".

A la campanya també tindran una "visualització claríssima" aquells membres del PDECat que estan condemnats o que estan investigats per casos relacionats amb el 9-N o el referèndum. Candini també ha explicat que hi haurà actes conjunts amb la resta de formacions polítiques sobiranistes. "Hem començat amb ritmes diferents però tenim un mateix objectiu, que és anar a totes", ha apuntat.

I en aquest sentit, ha dit que ja ha mantingut converses amb el portaveu d'Esquerra, Sergi Sabrià, on s'han emplaçat a "parlar amb profunditat" per quadrar actes conjunts. "Farem tot el que sigui per remar junts", ha sentenciat Candini, que alhora ha reivindicat les accions de cada formació també per separat. Respecte la CUP, la directora de campanya del PDECat també ha estat contundent: "Sí, perfectament, no hi ha cap mena de problema". La campanya acabarà el dia anterior a la data que se celebri la consulta. El partit també prepara una sintonia musical de la campanya i un 'photocall' amb la imatge d'un 'sí' gegant.

Preguntada sobre si creu que l'Estat pot posar-la al punt de mira com a directora de la campanya del PDeCAT, Candini ha assegurat que, en els darrers dies, ha percebut que "alguna cosa passava". Sense entrar en més detalls ha conclòs que, tot i això, "la fortalesa, la fermesa i la convicció són les mateixes".