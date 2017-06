El PDECat trenca l'acord de govern amb el PSC a Tàrrega per discrepàncies amb el procés d'independència

El PDeCAT va trencar ahir dilluns l'acord que tenia amb el PSC per governar amb majoria a l'Ajuntament de Tàrrega. L'alcaldessa Rosa Maria Perelló ho ha justificat per les discrepàncies amb els socialistes amb el procés independentista. L'anunci del dia i la pregunta del referèndum el passat divendres ha estat un dels motius per acabar prenent la decisió.

Perelló, que ara governarà amb una minoria de 8 regidors,ha destacat que el país està en un moment molt important, on els ajuntaments gaudiran d'un paper protagonista amb el referèndum, i ha remarcat el seu compromís a contribuir a què els ciutadans puguin votar, que topa amb la negativa de la direcció socialista a cedir espais.

també ha argumentat ''falta de confiança'' en la gestió del dia a dia dels dos regidors socialistes, que s'ocupaven de les àrees d'Esports i Acció Social i que ara seran assumides directament per alcaldia. El portaveu del PSC, Silveri Caro, s'ha mostrat sorprès per la ruptura però convençut que la decisió estava ''presa fa temps'' i l'ha emmarcat en la ''supervivència política'' del PDeCAT.

L'alcaldessa de Tàrrega vol un govern ''fort i unit'' per encarar els propers mesos i el que queda de mandat. Ho haurà de fer però amb minoria i de moment no ha volgut entrar a valorar la possibilitat de buscar un acord amb alguna altra formació per tornar a gaudir de la majoria al consistori. El consistori compta amb representació de la CUP, ERC, i el Comú de Tàrrega.

Perelló i el seu equip de govern van comunicar ahir mateix a la direcció del PDeCAT la decisió de trencar l'acord i desconeixen si el trencament es reproduirà a d'altres municipis amb pactes similars. A Balaguer, per exemple, ERC governa també amb el PSC.