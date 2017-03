El PDECat tria Xuclà i Campuzano per substituir Homs

260x366 El PDECat ha posat punt i final a la incògnita sobre qui seria el successor d'Homs / ED CAROSIA El PDECat ha posat punt i final a la incògnita sobre qui seria el successor d'Homs / ED CAROSIA

Decisió salomònica. Jordi Xuclà i Carles Campuzano formaran el tàndem que rellevarà Francesc Homs al capdavant del Partit Demòcrata (PDECat) al Congrés. La formació va resoldre ahir la incògnita que planava sobre el grup després que l’exconseller i fins ara portaveu fos expulsat dimecres de la cambra baixa en compliment de la sentència del Tribunal Suprem sobre el 9-N per la qual se l’inhabilita durant un any i un mes. Xuclà i Campuzano seran, doncs, els encarregats de liderar el PDECat a Madrid en els pròxims mesos.

Una bicefàlia -Campuzano serà el portaveu i Xuclà el coordinador- amb què la formació garanteix la tranquil·litat interna dels seus diputats al Congrés i aspira a potenciar el seu perfil ideològic a Madrid malgrat estar relegats al grup mixt. La decisió va ser presa des de Barcelona per la coordinadora general, Marta Pascal, i el coordinador d’organització, David Bonvehí, que van apostar així per dos perfils amb experiència a les Corts per afrontar el que queda de legislatura a Madrid.

Tant Pascal com Bonvehí es van reunir ahir a la tarda amb els diputats al Congrés per comunicar-los la reorganització del grup, que no només implicarà l’ascens de Xuclà i Campuzano sinó que comportarà també la designació de Ferran Bel com a portaveu econòmic -segons fonts del partit, el perfil més socialdemòcrata de Campuzano incomodava la direcció- i més preponderància de la figura del senador Josep Lluís Cleries.

Amb l’anunci d’ahir, el PDECat posa el punt final a una incògnita que havia generat un cert debat dins del grup al Congrés, que veia que, tot i que pràcticament tothom donava per fet que el nou portaveu seria Carles Campuzano, en les últimes setmanes ja s’havia especulat amb altres noms com el de Xuclà, Ferran Bel o, en menor mesura, Míriam Nogueras.

De fet, dilluns en una reunió dels diputats al Congrés a la seu del PDECat a Barcelona, el mateix Homs comentava als seus companys que considerava que “el més natural” era que el seu substitut fos Campuzano. Finalment, el de Vilanova i la Geltrú serà el portaveu però compartirà protagonisme amb Jordi Xuclà, que havia aparegut fins i tot a les travesses per ser el nou portaveu, tot i que molts el descartaven perquè els seus compromisos internacionals li dificultaven la gestió del dia a dia de l’equip del PDECat a Madrid.

El futur d’Homs

Mentre el partit avança en la seva substitució, Homs, després de deixar el Congrés, farà un acte dimarts al Col·legi de Periodistes de Barcelona en què -acompanyat de representants del PDECat, d’ERC i dels comuns- anunciarà què pensa fer a partir d’ara. L’exconseller s’ha convertit en el primer polític independentista amb una sentència ferma que perd el càrrec inhabilitat, per haver contribuït a l’organització del 9-N.