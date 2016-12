El Partit Demòcrata acorda un ERO amb els treballadors

El Partit Demòcrata (PDECat) continua adaptant la seva estructura a la situació econòmica de la formació. Segons va avançar 'La Vanguardia' i ha confirmat l'ARA, la formació que lidera Marta Pascal va acordar ahir un expedient de regulació d'ocupació (ERO) amb els treballadors, un pacte que comporta 31 acomiadaments -alguns dels quals en forma de baixes voluntàries- i una rebaixa salarial per a la plantilla que seguirà al partit.

Durant les negociacions, que ha liderat el coordinador de règim intern de CDC, Francesc Sànchez, però que també han estat tutelades pel coordinador d'organització del PDECat, David Bonvehí, el partit ha prioritzat les baixes voluntàries i, en alguns casos, ha afavorit recol·locacions.

Les mesures d'austeritat, que la formació tenia pendents des d'abans de deixar de ser Convergència, no es limiten a la plantilla. Segon expliquen a l'ARA fonts del partit, la formació ja ha donat ordres que abans que acabi el març les set agrupacions locals del partit a Barcelona que estan en règim de lloguer hauran de buscar un local amb un cost més econòmic.

Segons un dirigent local, la idea és reduir al màxim l'estructura -optant, per exemple, per canviar la seu per un petit despatx- i inclinar-se per fer els actes més grans en centres cívics o altres espais.

Durant la seva intervenció en el primer consell nacional del PDECat, Bonvehí va mostrar als assistents un retrat de l'estat financer del partit en què ja es parlava de la necessitat de tancar l'ERO i buscar mesures per reduir la despesa.