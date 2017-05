El PDECat inicia la campanya de donatius per pagar les multes i les despeses judicials del 9N

El PDECat ha iniciat aquest dimarts la campanya de donatius per pagar les multes i despeses judicials per haver "defensat el dret a decidir". El partit facilitarà un número de compte perquè les persones que ho desitgin puguin fer arribar les seves aportacions per fer front a les multes imposades a l'expresident Artur Mas, l'exconseller Francesc Homs i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N.

En un comunicat, el PDECat assegura que els ingressos també serviran per a cobrir les despeses judicials i de les possibles noves mesures "que es puguin imposar als membres de la Mesa del Parlament". L'objectiu és, a més de fer front a les multes i despeses judicals, fer arribar un missatge de solidaritat amb els inhabilitats perquè sàpiguen "que no estan soles en aquests moments" i "que la seva actuació va respondre al desig majoritari de la societat catalana".

El TSJC va inhabilitar Mas per a l'exercici de càrrecs públics electius i funcions de govern durant dos anys i va multar-lo amb 36.000 euros per haver desobeït el Tribunal Constitucional i mantenir-se darrere de l'organització del 9-N fins al dia de la votació. Joana Ortega, va ser inhabilitada durant un any i nou mesos, i va rebre una multa de 30.000 euros per desobediència. Rigau, per la seva banda, va quedar inhabilitada per un any i mig, i va rebre una multa de 24.000 euros. En el cas d'Homs, el TS el va inhabilitar per un any i un mes, a part de rebre una multa de 30.000 euros.