El PDECat condiciona el suport a la moció contra Rajoy a un compromís explícit dels comuns amb el referèndum unilateral

Compromís explícit amb el referèndum unilateral i "respecte" al Partit Demòcrata. Aquestes són les dues condicions que la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha posat aquest dilluns sobre la taula dels comuns si volen aconseguir el suport del seu partit a la moció de censura contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que impulsa Podem al Congrés.

En roda de premsa després de la reunió del comitè executiu nacional del PDECat, Pascal ha reconegut que s'ha parlat internament de la moció de censura contra el president espanyol, i ha reclamat que per poder-ne parlar cal "un compromís explícit i inequívoc" dels comuns amb el referèndum, ja sigui pactat amb el govern espanyol o unilateral.

Per això, Pascal ha reclamat als dirigents de l'espai dels comuns al Congrés, al Parlament i als ajuntaments passar de les paraules als fets i demostrar "amb decisions concretes i clares" que creu que el referèndum és la solució a la situació a Catalunya. "Aquesta pot ser una bona oportunitat per demostrar des del tribunal del Congrés que el compromís amb el referèndum existeix", ha apuntat.

"Si volen suport, hauran de demostrar que realment el volen [el referèndum]", ha afegit Pascal, que ha opinat que estar a favor de la consulta vol dir no només demanar que aquesta sigui pactada sinó acceptar que la Generalitat "té tot el dret a posar en marxa els mecanismes i logística perquè aquesta es pugui celebrar" amb o sense acord amb l'Estat.

Una relació turbulenta

Tanmateix, Pascal ha situat una segona condició al costat de la del compromís amb el referèndum unilateral: la coordinadora general del PDECat ha demanat als comuns "respecte pel seu partit". "Determinades consideracions no estem disposats a acceptar-les", ha apuntat. Entre les files del Partit Demòcrata van coure molt les declaracions del tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Jaume Asens en què assegurava que el PDECat és un impediment per eixamplar la base sobiranista.

Per això, Pascal ha criticat que els comuns sempre s'adrecin al Partit Demòcrata "amb un to d'insult i no de respecte", i ha opinat que això és un "mal punt de partida" per negociar res. A més, també ha criticat que es "barregin els termes", en al·lusió al fet que des dels comuns s'apunti que l'absència de l'Estat en la reunió del Consorci del Palau de la Música, que va tornar a rebutjar personar-se contra CDC -permeten així que la Generalitat imposés la seva posició-, va ser a canvi de l'abstenció en el decret de l'estiba.