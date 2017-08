El PDECat defensa que la llei de transitorietat necessita "un mandat" per poder-se aprovar

El PDECat no es vol posicionar públicament sobre quan s'hauria d'aprovar la llei de transitorietat jurídica, però admet que per donar "seguretat jurídica" la normativa s'hauria d'aprovar amb "un mandat i una base legal" al darrere. De fet, la coordinadora general del partit, Marta Pascal, ha defensat que primer es voti l'1 d'octubre, i amb el resultat que en sorgeixi, "desconnectem".

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Pascal ha explicat que quan tots els actors sobiranistes s'hagin posat d'acord, explicaran quan s'aprovarà la llei. La CUP ahir va demanar, però, que la normativa s'aprovés abans de l'Onze de Setembre. Una postura que la dirigent del Partit Demòcrata ha criticat perquè considera que la llei no es pot aprovar "només per perdigonada i per marcar paquet", sinó que s'ha de fer quan aprovar-la "serveixi per no ser menys".

En aquest sentit, Pascal ha carregat contra la CUP, a qui ha acusat de voler "tenir un protagonisme molt gran", perquè ha dit que el Govern ja tenia les urnes i el cens, dos aspectes l'explicació dels quals, per a la dirigent del PDECat, correspon al Govern. "Deixem-nos d'aixecar el dit més del compte", ha dit Pascal a la CUP.

La coordinadora general del PDECat, precisament, ha admès que "la unitat ha estat la baula més feble" del Procés. Per això, tot i que per arribar al referèndum ha defensat que aquesta "unitat" és totalment necessària, Pascal ha advertit que a partir del 2 d'octubre, la CUP i el PDECat no faran "res conjuntament perquè hi ha un abisme" entre les dues formacions.

Quan falta poc més d'un mes per a l'1-O, la llei de referèndum encara no s'ha admès a tràmit perquè ahir la mesa tampoc va incloure aquest punt al seu ordre del dia. De totes maneres, s'ha mostrat convençuda que la normativa s'acabarà aprovant, perquè el Parlament, ha explicat, té diverses vies per fer-ho: per lectura única –l'article que va suspendre el Tribunal Constitucional de la reforma del reglament del Parlament–, que el Govern aprovi un decret llei i que després el convalidi el Parlament, o l'opció de l'article 81.3, en què dos grups parlamentaris poden demanar incloure l'aprovació d'una llei un cop iniciat el ple. "Utilitzarem la via que ens interessi més", ha dit Pascal.