El PDECat crida els partits a treballar per guanyar el referèndum i deixar la data en mans del Govern

Amb el sí de la CUP als pressupostos de la Generalitat pel 2017, el procés ha entrat en la fase definitiva. Una fase que la CUP ha demanat aquest dilluns abreujar, plantejant la necessitat de celebrar el referèndum abans de l'estiu i no esperar fins la segona quinzena de setembre. També el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha avalat la possibilitat d'avançar el referèndum si hi ha inhabilitacions. Un debat, però, que la coordinadora general del Partit Demòcrata (PDECat), Marta Pascal, ha demanat que no centri l'atenció dels partits, als quals ha demanat que se centrin en eixamplar la base independentista.

Segons Pascal, un cop superada la cruïlla dels pressupostos, l'independentisme s'ha de convèncer de dues coses: que "el Govern és qui té la responsabilitat de fer el referèndum, i els partits la de guanyar-lo i ampliar la base". Tanmateix, ha assegurat que el PDECat no entrarà a debatre aspectes relacionats amb el calendari ni sobre quines característiques ha de tenir el referèndum: " El referèndum s'ha de guanyar ara, al juliol, al setembre o quan es faci", ha conclòs.

El PDECat interpreta que el judici contra l'expresident Artur Mas, i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega que comença d'aquí una setmana serà una oportunitat precisament d'eixamplar els suports independentistes, pel que Pascal ha explicat aquest dilluns que el partit impulsarà una sèrie d'accions, coordinades per Francesc Homs, per a explicar què suposa que "les autoritats de l'Estat jutgin dirigents polítics per deixar votar". "Posarem tota la carn a la graella", ha avisat.

'StartCat', la campanya per preparar l'embrió del futur programa electoral

Pascal ha aprofitat la roda de premsa d'aquest dilluns per presentar també la campanya que va aprovar dissabte el consell nacional i que sota el nom 'StartCat, el millor país comença aquí' preveu tres mesos de debats sectorials. Uns debats que comencen aquest dissabte amb la jornada sobre el model de salut, i dels quals haurà de sorgir l'embrió del futur programa electoral de la formació.