El PDECat posa la primera pedra per escollir el seu candidat a l'alcaldia de Barcelona

Tret de sortida a la recerca d'un candidat pel Partit Demòcrata (PDECat) a l'alcaldia de Barcelona. La presidenta de la federació i el seu número dos, Mercè Homs i Genís Boadella, han presentat aquest divendres la proposta de reglament de cara a unes primàries a les quals es podran presentar candidats independents i amb les quals, ha explicat Homs, es vol aprofitar per potenciar el candidat que ha de substituir Xavier Trias en l'intent de tornar a governar l'Ajuntament de Barcelona, ara en mans d' Ada Colau.

Amb l'aprovació del reglament -els associats el votaran entre aquest divendres a la tarda i demà al matí-, el PDECat de Barcelona tindrà preparada l'eina per poder "prémer el botó" quan correspongui i posar en marxa les primàries. Tanmateix, ni Homs ni Boadella han volgut posar data a unes primàries que, han dit, es convocaran en el moment en què el partit ho consideri oportú i tenint en compte aspectes com ara el context nacional.

Homs i Boadella han explicat també que les primàries han de servir per a acabar d'obrir el partir a la cituadania -els candidats hauran de buscar avals de fora del partit- i per atraure nous públics. De moment, però, encara no hi ha ningú que hagi fet el pas de postular-se oficialment com a candidat. A les travesses sempre apareix l'ara regidor Joaquim Forn, que ara fa una setmana ja va ser l'encarregat de fer el discurs més polític durant la presentació dels nous associats de la formació a Barcelona. Forn, que sempre ha aparegut com a delfí de Trias, va comparèixer acompanyat de la presidenta del PDECat a Barcelona, Mercè Homs, el seu número dos, Genís Boadella, i el president del PDECat i expresident de la Generalitat, Artur Mas.

Més enllà de Forn, l'altre nom que ha sonat amb força fins ara ha estat el conseller de Cultura, Santi Vila, que s'ha deixat estimar i que en una entrevista a l'ARA ja va dir que el "motivaria competir amb Colau per l'Alcaldia" de Barcelona. Tanmateix, en els últims mesos aquest interès per encapçalar la candidatura a les municipals s'ha refredat.

Diverses fonts consultades situen també en el ball de noms el de l'ara regidor Jordi Martí, a qui sectors dins del partit veurien amb opcions. També ha sonat en algun moment com a possible candidata la consellera de la Presidència, Neus Munté, tot i que cada cop amb menys força. De fet, la majoria de fonts consultades interpreten que si Munté opta a encapçalar alguna llista serà al Parlament i no a les municipals.

Proposta de reglament

Com ja va explicar l'ARA, la proposta de reglament de primàries que el partit ha fet arribar als militants i que –passat aquest dimarts el debat d'esmenes– es votarà dissabte si obre la porta a aquest escenari. Segons ha avançat Nació Digital, aquesta és una de les característiques d'un document, al qual ha tingut accés l'ARA, que preveu que puguin optar a encapçalar la llista tant associats al PDECat com "persones que, sense tenir cap vinculació política amb altres partits, per afinitat ideològica amb el Partit Demòcrata vulguin comprometre's a encapçalar la llista de les eleccions municipals".

El requisit tant per a associats com per a independents serà, segons la proposta inicial, presentar un mínim de 100 avals d'associats –de quatre agrupacions de la ciutat o més– i 500 avals de ciutadans residents a la ciutat que no militin al PDECat. La proposta de reglament, que preveu mínim un debat de campanya durant les primàries i que estipula que cada candidat es farà càrrec de finançar la seva campanya i presentarà un balanç econòmic abans del dia de la votació, apunta també que ningú –ni associats ni persones externes del partit– podran avalar més d'un candidat. A diferència del candidat –que pot no ser associat– els votants a les primàries hauran d'acreditar una antiguitat de, mínim, sis mesos de pertinença al partit, a més d'estar al corrent de pagament.

Homs i Boadella han tret ferro a les queixes d'alguns associats del partit a Barcelona -entre ells el diputat de Junts pel Sí i exconseller Germà Gordó- que dimarts van mostrar el seu malestar pel fet que l'admissió o el rebuig d'esmenes dimarts a la tarda fos una decisió de la direcció i no una votació entre els associats. Homs ha defensat que el procés d'elaboració del reglament "ha estat conjunt".

No cal que els càrrecs institucionals siguin residents a Barcelona

El reglament de les primàries preveu també la creació d'un Comitè Organitzador de les Primàries designat per l'executiva del PDECat a Barcelona i que estarà format per entre 7 i 11 membres que hauran de vetllar per la "imparcialitat" i "neutralitat" del procés. El text, que s'acabarà de votar aquest dissabte, contempla també que els càrrecs institucionals i executius proposats per la Vegueria de Barcelona puguin no ser residents a la capital catalana. Tot i que es diu que es vetllarà per a que ho siguin, s'obre la porta també a persones que " acreditin un especial arrelament vital, social o polític a l'agrupació que vulguin representar".

Previsió de segona volta si ningú aconsegueix més del 50% dels vots

El model de primàries dissenyat per la direcció del PDECat de Barcelona preveu un procés de dos mesos en què els candidats disposin d'un mes per recollir avals i un altre mes per a fer campanya un cop hagin aconseguit els avals suficients. Després, s'ha planificat una votació a doble volta per si cap dels candidats aconsegueix en primera votació més del 50% dels vots en la qual només competirien els dos noms més votats.