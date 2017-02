El PDECat es prepara per lluitar per la primera posició en les municipals del 2019

Amb la vista fixada en les municipals del 2019, el PDECat comença a definir l’estratègia que el permeti mantenir la primera posició a Catalunya. Ahir a Sant Cugat del Vallès es va formalitzar la creació del consell d’acció municipal del partit, l’òrgan que agruparà tots els alcaldes, caps de llista locals, consellers comarcals i diputats provincials. L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, era l’únic candidat a presidir-lo i va rebre el 95% de suports. Al maig el partit farà una convenció municipalista i ara el següent pas és definir el reglament de les primàries que escolliran els candidats als comicis previstos per d’aquí poc més de dos anys. La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, va avançar ahir que el reglament estarà llest d’aquí un mes per ser aprovat en el consell nacional que el partit farà al mes de març.

La intenció de l’executiva del Partit Demòcrata és impulsar aviat els processos de selecció dels alcaldables. “Fer-ho ràpid allà on governem i on els lideratges estan més consolidats i començar a abordar el debat allà on estiguem a l’oposició”, expliquen a l’ARA fonts del partit. Barcelona i l’àrea metropolitana són les dues assignatures pendents. El partit reconeix que va suspendre el 2015 i que cal buscar solucions. A la capital, Xavier Trias no repetirà i el debat successori podria deixar tocat el PDECat. Conscient d’això, ahir Trias -que a CDC ocupava el càrrec de Solsona- va subratllar que “no és impossible guanyar” però que el més important és “aparcar les discrepàncies”. En aquest sentit i sense citar ningú en concret va defensar que hi hagi qui faci passos al costat per consolidar els “nous lideratges”.

Per la seva banda, l’àrea metropolitana podria convertir-se en un laboratori de proves. Fonts del partit expliquen que una de les opcions que podria acabar incloent-se en el reglament de les primàries és la possibilitat de renunciar a la marca per participar en determinades candidatures. “La marca CDC estava molt castigada a l’àrea metropolitana”, reconeixen les fonts. Abans del 2015, Convergència no va ser mai partidària de renunciar a les sigles i l’opció de fer-ho en el futur amb les del PDECat és una aposta de la direcció per a casos concrets.

Per tancar la jornada al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont va lloar la implicació del partit en el municipalisme i va assegurar que cap altre projecte polític té la “solidesa” i la “capil·laritat” necessària per liderar el país des dels ajuntaments.