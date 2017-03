El PDECat perd definitivament un terç de la direcció

Lluís Guinó, Elsa Artadi, Montserrat Candini i Albert Batet ja no formen part de la direcció del PDECat. Tots quatre van acordar deixar les seves responsabilitats a la cúpula del partit després que el consell nacional de fa una setmana fes marxa enrere i els forcés a complir amb el règim d’incompatibilitats. En un escrit dirigit als consellers nacionals, la direcció va comunicar als quadres del partit que els quatre dirigents han optat per abandonar el seu lloc a l’executiva i no les seves alcaldies, actes de diputats o càrrecs a la Generalitat.

Tot i que fa només dos mesos la majoria del consell nacional va defensar la continuïtat dels quatre dirigents, dissabte passat va canviar d’opinió -amb una votació secreta- i Guinó, Artadi, Batet i Candini van quedar-se a només dos vots d’aconseguir l’aval de les tres cinquenes parts del consell que exigeixen els estatuts per incloure una excepció al règim d’incompatibilitats.

El partit haurà ara de reorganitzar-se quan tot just donava per tancat el desplegament orgànic i provava de centrar els seus esforços a muscular-se ideològicament -la convenció ideològica se celebrarà el 13 de maig- i designar els seus candidats de cara a les eleccions municipals del 2019. Tanmateix, fonts de la direcció apunten que s’optarà per no obrir un nou procés electoral. És a dir, que no es nomenaran nous membres de l’executiva i es repartiran les funcions dels quatre dirigents que marxen entre els vuit que sí que seguiran al seu lloc.

Dijous durant tot el dia la coordinadora general del partit, Marta Pascal, i el coordinador d’organització, David Bonvehí, van reunir-se amb els dirigents afectats pel règim d’incompatibilitats. Segons va avançar La Vanguardia, un dels canvis que comportarà la reestructuració de la direcció del PDECat afectarà el grup parlamentari. Guinó i Batet passaran a ser adjunts del president de Junts pel Sí, Jordi Turull. Una via amb què la nova direcció vol guanyar pes en la gestió del dia a dia del Parlament.

Mentre el PDECat a nivell nacional mira de reorganitzar-se, el grup municipal a Barcelona també haurà de fer el mateix per la marxa d’un dels seus regidors, que és de Demòcrates. La pugna oberta entre les dues formacions, que a les eleccions del 20 de desembre al Congrés van arribar a formar coalició, va viure un altre capítol, en aquest cas a la capital catalana.

Ardanuy trenca amb Trias

Molestos perquè l’antic grup de CiU a l’Ajuntament passés a anomenar-se Grup Demòcrata -fet que consideren un intent del PDECat d’absorbir la marca demòcrata -, el 92,6% dels voluntaris del partit que van participar en una consulta interna -amb el 45% de participació- van votar a favor que el seu regidor a la ciutat, Gerard Ardanuy, trenqui amb el PDECat i amb Unió i passi a ser no adscrit. Una decisió que no va agradar al president del grup, Xavier Trias, que va reclamar a Ardanuy que entregui la seva acta de regidor perquè quan la va aconseguir formava part de CiU.