El PDECat reclama a la CUP que no utilitzi la data i la pregunta del referèndum com a element de pressió

Després que el Partit Demòcrata hagi arrencat aquest dissabte la campanya pel 'sí' en el referèndum amb un acte al Teatre Nacional de Catalunya, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha comparegut aquest dilluns en roda de premsa un cop ha finalitzat la reunió de l'executiva del partit, una executiva que des d'ara compta només amb 8 membres, ja que el consell nacional ha forçat a plegar els 4 dirigents afectats pel règim d'incompatibilitats. Sobre la taula hi ha hagut tant les visites de Mariano Rajoy a Catalunya d'ahir i de demà com l'exigència de la CUP de fixar la data i la pregunta del referèndum el mes vinent.

Pascal ha fet una crida a l'independentisme perquè no utilitzi la data i la pregunta del referèndum com un element de "pressió". "No es pot utilitzar la data i la pregunta del referèndum com un element de pressió sobre ningú", ha avisat, i ha subratllat que el seu partit està convençut que "el referèndum es farà" tant sí com no. Tanmateix, ha apuntat que no renunciarà a la via pactada fins a l'últim moment, ja que esperen que el govern espanyol s'ho repensi i s'assegui a dialogar.

Per això ha demanat no pressionar amb la data i ha assegurat que "quan arribi el moment" l'independentisme ja es posarà d'acord. "Precisament perquè estem tranquils no tenim cap necessitat de pressionar", ha insistit.

L'ocupació de la seu del PP per part d'Arran

En ser preguntada pel fet que Arran hagi iniciat aquest dilluns la seva campanya pel referèndum ocupant la seu del PP a Catalunya, Pascal ha admès que desconeix els fets però ha defensat que "totes les accions encaminades a convèncer com més gent millor han de ser fetes amb un to absolutament pacífic".