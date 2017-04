El PDECat reestructura la seva direcció després de la dimissió d'un terç de la cúpula

El Partit Demòcrata (PDECat) ha culminat aquest dilluns la reestructuració de la seva executiva, minvada després que el consell nacional forcés la dimissió de quatre membres per complir amb el règim d'incompatibilitats. En roda de premsa després de la reunió del comitè nacional, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha confirmat que el partit optarà per no cobrir les vacants -hauria d'obrir un procés congressual- i continuar treballant amb una executiva de només vuit membres.

La direcció, però, no es resigna a la pèrdua d' Elsa Artadi, Montse Candini, Lluís Guinó i Albert Batet. Si els dos últims han estat recol·locats com a adjunts de la direcció del grup parlamentari de Junts pel Sí, Pascal ha anunciat aquest dilluns que ha encarregat dues responsabilitats de pes a Candini i Artadi. Així, la primera liderarà la campanya del PDECat pel sí en el referèndum, mentre que la segona presidirà la Conferència Ideològica del maig.

La feina que fins ara feien tots quatre a la direcció ha estat assumida pels altres vuit membres. Així, Marc Castells s'encarregarà de la carpeta de coordinació institucional, Lluís Soler de la de relacions amb partits i nous sectors i Xavier Fonollosa reforçarà l'àrea municipal.

Tanmateix, la direcció es reserva la possibilitat que alguns dels quatre dirigents dimitits -així com altres membres del partit- puguin seguir participant de les reunions de l'executiva si tenen algun encàrrec que així ho faci necessari. " No és tant l'època dels càrrecs com la dels encàrrecs i la feina que tenim per fer", ha resumit Pascal.