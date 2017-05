El PDECat es desmarca de la reprovació al bisbe de Solsona impulsada per l'alcalde de Cervera

L'Ajuntament de Cervera ha declarat 'persona non grata' al municipi el bisbe de Solsona, Xavier Novell, pels seus comentaris recents sobre l'homosexualitat. L'alcalde del PDECat, Ramon Royes, ha estat el principal impulsor d'una moció que va comptar amb el suport de tres dels quatre regidors del seu partit, d'un de la CUP i un regidor no adscrit (que s'havia presentat pel PP). A través d'un comunicat, la direcció nacional del PDECat ha volgut deixar clar que no ha tingut res a veure amb aquesta iniciativa i es desmarca de la moció atribuint tota la responsabilitat al consistori.

El comunicat és molt breu i només s'hi destaquen dues qüestions. La primera, el rebuig a les opinions manifestades pel bisbe. I, la segona, que el PDECat no té res a veure amb la iniciativa per declarar novell 'persona non grata'. "El Partit Demòcrata vol aclarir que la declaració de 'persona non grata' per part de l'Ajuntament de Cervera respon a una iniciativa pròpia del municipi i en cap cas respon a una decisió o directriu del PDECat".

En la votació de la moció, aquest dimarts, els dos regidors de MES, un del PDECat, un del PSC i dos més de partits locals es van abstenir, i dos regidors d' ERC hi van votar en contra. Els republicans consideren "desproporcionada" la mesura plantejada per l'alcalde.

L'origen de la polèmica se situa a la darrera glossa del bisbe, en la qual es pregunta si l'homosexualitat podria estar vinculada a l'absència de la figura paterna.