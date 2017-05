El PDECat salva per primer cop el govern de Rajoy aquesta legislatura

El govern de Mariano Rajoy ha aconseguit un dels seus propòsits aquesta legislatura: guanyar una votació gràcies a la unió de tot l'arc de la dreta al Congrés, sumant als partits nacionalistes i independentistes. Una forma de demostrar la geometria variable del vot a la cambra baixa. Feia setmanes que el PP assegurava que comptava amb l'aval del PDECat per tirar endavant la polèmica convalidació del decret de l'estiba. I avui l'acord s'ha consumat. Els vuit diputats del PDECat s'han abstingut en la votació i han permès a Rajoy estalviar-se una altra gran derrota, com la del passat març, quan el PP es va quedar sol en la defensa del decret. Així fins a 174 diputats hi han votat a favor (PP, Ciutadans i PNB), 165 en contra (PSOE, Podem, ERC, Compromís, Bildu, Coalició Canària i Nova Canàries) i els 8 del PDECat s'han abstingut.

Per al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, el canvi d'actitud dels nacionalistes catalans suposa un punt d'inflexió en la relació amb l'executiu espanyol, un inici de desgel que portarà a més acords després també dels canvis en la direcció del PDECat a Madrid arran de la inhabilitació de Francesc Homs -Jordi Xuclà n'és el coordinador i Carles Campuzano el portaveu al Congrés-. Des del PDECat, en canvi, asseguren que es tracta d'un fet aïllat i que s'han abstingut per demostrar el seu " compromís amb Europa".

La mediació del PDECat

Però si una cosa està clara és que el PDECat ha estat vital, en tots els sentits, per poder convalidar el segon decret de l'estiba, que el consell de ministres tot just va aprovar el divendres passat. El diputat Ferran Bel ha negociat durant les últimes setmanes amb el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, i la de Treball, Fátima Báñez, els grans canvis -fins a cinc- del nou decret. També el PDECat ha parlat directament amb els estibadors i amb la patronal, com reconeixen les dues parts. Segons Units Podem, De la Serna ha utilitzat el partit català per fer de mediador i estalviar-se parlar amb els treballadors.

Fa dues setmanes fonts del PDECat asseguraven a l'ARA que el govern espanyol no havia mogut ni un dit per parlar amb els estibadors, i reconeixien que des del minut u el PP els estava sondejant. Però que si s'acabaven abstenint era per complir amb una sentència europea i vetllar per l' estabilitat dels ports de Barcelona i Tarragona.