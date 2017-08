El PDECat denuncia "dogmatisme i superioritat moral" de la CUP per voler apartar Santi Vila

Nova topada de la CUP i el PDECat. La portaveu parlamentària de la formació anticapitalista ha encès la flama en una entrevista a l'ACN, en què ha demanat que el conseller d'Empresa, Santi Vila, surti del Govern després de l'1-O. Hi ha volgut dir la seva la coordinadora general de la formació nacionalista, Marta Pascal, que a través de Twitter ha acusat de "dogmatisme i superioritat moral" als cupaires. "Orgullosos del ser del PDECat", ha afirmat Pascal, que ha adjuntat el compte de Santi Vila en el seu missatge com a mostra de suport.

Orgullosos de ser del @Pdemocratacat, tenim projecte propi que no té res a veure amb el vostre dogmatisme i superioritat moral! @SantiVila https://t.co/LMaZ3SufEE — Marta Pascal (@martapascal) 13 de agosto de 2017

Gabriel ha opinat que després del referèndum s'ha de situar en una "lògica de transició i rupturista", escenari en el qual, al seu parer, no hi cap Santi Vila. "No necessitem un conseller com ell, que és molt bo per a un país de rics però que no ho és per a un país de gent pobra", ha afirmat la diputada cupaire, que ha criticat la "irada i criminalitzadora" actitud de Vila contra l'acció d'Arran per denunciar la massificació del turisme.

Es tracta de la segona enganxada aquesta setmana entre les dues formacions, després que els anticapitalistes proposessin "escombrar" a Artur Mas en la campanya que l'esquerra independentista ha engegat per demanar el 'sí' al '1-O. Aquest missatge no va agradar a la direcció del PDECat, que per boca del seu secretari d'organització, David Bonvehí, va qualificar de "miserable" la campanya en què participa la CUP.