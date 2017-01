El PDECat tanca files amb la seva cúpula

En el moment més delicat, la direcció executiva del Partit Demòcrata va rebre ahir l’empenta de la militància. Un suport que es va plasmar, curiosament, en una derrota. El consell nacional de la formació va rebutjar ahir la proposta feta dilluns per la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, i va aturar la dimissió dels quatre membres de la direcció -Lluís Guinó, Elsa Artadi, Albert Batet i Montserrat Candini- afectats pel règim d’incompatibilitats. Els quatre continuaran en les seves responsabilitats després d’una jornada plena de girs inesperats.

Un cop més el règim d’incompatibilitats havia marcat les hores prèvies al consell nacional. Les especulacions sobre què passaria amb els dirigents afectats van tensar el debat intern, amb la militància dividida entre els que creien que les quatre places de la direcció quedarien vacants, els que apostaven perquè Pascal proposaria quatre substituts i els que defensaven que es demanaria una pròrroga en el compliment de la limitació de càrrecs per poder mantenir la direcció intacta durant uns mesos “excepcionals” amb el país pendent de la celebració d’un referèndum que, argumentaven, demana no prescindir de ningú.

Quan Pascal va prendre la paraula, però, la seva proposta va ser que els quatre membres de l’executiva dimitissin i va demanar un informe a la comissió de qualitat democràtica perquè decidís com formalitzar un relleu a la cúpula del partit que els estatuts no preveuen. Una proposta que va donar peu a una vintena d’intervencions dels consellers nacionals, que capgirarien en prop d’una hora la proposta de la coordinadora general del PDECat.

Segons diverses fonts consultades per l’ARA, els primers a prendre la paraula van ser els alcaldes de Torrefarrera i Mollerussa, Jordi Latorre i Marc Solsona, que van qüestionar el règim d’incompatibilitats i van demanar no debilitar la direcció just quan el partit comença a consolidar-se. Darrere seu, veus tan diferents com les dels exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau i Germà Gordó, o els diputats al Parlament Lluís Corominas i Maria Senserrich, es van expressar en una línia similar. Entre els que van defensar el règim d’incompatibilitats hi va haver un dels seus impulsors, el líder de la JNC Sergi Miquel, que també es va mostrar contrari a la possibilitat que la direcció del partit perdés de cop Guinó, Artadi, Candini i Batet.

Modificar la limitació de càrrecs

Davant l’allau d’intervencions, Marta Pascal va tornar a parlar per plantejar al consell nacional la possibilitat d’una votació “política” a partir de la qual el màxim òrgan entre congressos facultava els quatre dirigents a seguir en el seu lloc a l’espera que en la pròxima reunió -i previ informe de la comissió de qualitat democràtica- es ratifiqui aquesta decisió. Apuntava, a més, el compromís d’estudiar una reforma del règim d’incompatibilitats, que es va aprovar de matinada al congrés fundacional del PDECat i que molts ara consideren un “nyap”.

Al final, més d’un 80% dels presents van avalar aquesta opció i van decantar-se per deixar de banda el rigor de la limitació de càrrecs i no fer entrar el partit en una nova fase d’inestabilitat. Tot i que alguns crítics no amagaven ahir la seva decepció, el missatge predominant entre els dirigents del PDECat era de satisfacció per haver tancat una carpeta que, a estones, havia fet reobrir ferides del congrés. “Avui hem tancat definitivament la CDC del passat”, resumia una dirigent.

Campanya per impulsar el debat ideològic

Més enllà de resoldre el debat sobre les incompatibilitats, el segon consell nacional del Partit Demòcrata va servir per presentar la campanya StartCat, el millor país comença aquí, amb què la formació nacionalista pretén impulsar els debats sectorials de cara a la convenció ideològica que preveu celebrar a finals d’abril. L’encarregada de presentar la campanya va ser la responsable d’estudis i projectes del PDECat, Elsa Artadi, que va explicar als consellers nacionals que els diferents debats sectorials començaran al febrer i s’allargaran fins a finals d’abril. En aquests fòrums -com en les DOC Sessions que Convergència va fer abans de la campanya catalana del 2010-, s’abordaran aspectes com ara el canvi climàtic, la cultura, l’agricultura, l’emprenedoria, la seguretat i la bona governança. En un intent d’eixamplar la base del partit, en aquests debats es comptarà amb la participació d’experts en cada àmbit externs al partit.