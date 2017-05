PP i PDECat negocien un acord per desencallar el decret de l'estiba

El PDECat és a prop de desencallar el decret que va suposar el primer revés del Congrés a l'actual govern en minoria de Mariano Rajoy. Fa poc menys de dos mesos, els diferents grups parlamentaris es posaven d'acord per tombar la reforma del sector de l'estiba que l'executiu popular pretenia aprovar via decret llei. Aleshores, el decret només va tenir el suport del Partit Nacionalista Basc (PNB) i Ciutadans va jugar fins l'última hora amb l'ambigüitat per acabar abstenint-se. Ara, el segon intent pot ser el bo gràcies al PDECat, que fa setmanes que negocia amb el govern espanyol a canvi de la seva abstenció i que n'ultima les condicions.

Tal com ha explicat a l'ARA el diputat de l'antiga Convergència, Ferran Bel, el PDECat s'abstindrà en la votació de la segona proposta de reforma del sector si el decret inclou les mesures que la formació catalana ha sol·licitat. "Dependrà del que faci el govern, nosaltres entenem que hi ha una sentència de la Unió Europea que s'ha de complir més enllà de les sancions", ha explicat. La intenció del govern espanyol és aprovar el segon decret al consell de ministres d'aquest divendres i convalidar-lo –aquesta vegada sí– al Congrés en el pròxim ple del 18 de maig.

Rajoy volia aprofitar l'absència de tres diputades per aprovar el decret de l'estiba

La formació catalana, segons ha explicat Bel, encara està pendent de si el govern de Rajoy i, concretament, el ministeri de Foment, que encapçala el ministre Íñigo de la Serna, inclou o no les mesures exigides, però el mateix diputat català ha reconegut que "hi ha voluntat", encara que la decisió final no se'ls hagi comunicat encara. Al mateix temps, l'única formació que sí que explicita el seu suport a la reforma, el PNB, assegura que el decret serà aprovat demà, segons fonts del partit citades per EFE. De la Serna ja havia afirmat anteriorment que hi ha pressa per reformar el sector però que s'assegurarien que disposaven dels suports necessaris per tirar endavant la mesura.

Què demana el PDECat?

" Pel tracte als ports i pel que fan a Catalunya, ni de broma facilitarem l'aprovació", deia a través d'un tuit el que encara era diputat del PDECat, Francesc Homs, quan es va tombar la mesura. Ara, però, Bel assegura que les modificacions que han demanat busquen el benefici dels ports catalans. Per això, Bel, que no vol detallar tots els punts per "lleialtat a la negociació", explica que una de les exigències és que es garanteixi la continuïtat dels estibadors que s'encarreguen del transport de les càrregues relacionades amb el sector de l'automòbil, que són un 20% dels estibadors i que "no cal modificar-ho en aquest sentit perquè fins ara el sector ja ha estat competitiu i funciona".

D'altra banda, Bel explica que també es demana que s'incorporin en un reglament dependent del decret totes les recomanacions i acords a què es va arribar per part de la mediació durant la negociació col·lectiva. En aquest sentit, Bel també apunta que la intenció del seu partit no és facilitar les coses al Partit Popular, sinó garantir el millor pels ports catalans i el compliment de la normativa europea.

Des d' ERC, el diputat Jordi Salvador assegura que no veu malament que el PDECat negociï amb el govern en aquesta qüestió si facilita un acord entre les parts i, sobretot, si facilita l'acord amb els treballadors. Així Salvador assegura que ERC també s'abstindria a la votació si els treballadors avalen el nou document presentat.